醫局：日後或增灣區來港護士

【明報專訊】醫管局前日公布「大灣區醫療人才交流計劃」，其中容許大灣區專科護士毋須本地註冊及免考執業試來港「交流」10至12個月，目標兩年內300名護士來港。醫管局聯網服務總監鄧耀鏗昨在港台《千禧年代》形容，今次交流計劃僅屬起步，不排除雙方合作成熟後可與內地提出增加交流人數。關注病人權益的社協幹事彭鴻昌認為，局方需說清楚增加交流名額，是否代表日後將視與大灣區交流作為補充人手的主要來源，單靠交流不能長遠解決人手問題。
鄧耀鏗昨稱，今次交流計劃有4個範疇，包括醫生、中醫、專科護理及放射技師，目前已收到內地提名8名醫生來港，均經驗豐富，在內地屬主任或副主任醫師，資歷等同本港顧問或副顧問醫生，核實證書後交由醫務委員會批出有限度註冊，便可來港交流及工作。
對於專科護士可免試免註冊來港交流參與臨牀工作，鄧稱參與的均為資深護士，需本科畢業、在內地註冊並有3年專科工作經驗，首批70人會分派不同醫院和專科臨牀實習10個月，料將先安排到老人科及急症科，在港工作時會由部門主管分派工作和觀察表現，不擔心出現問題，重申一旦發生醫療事故，醫管局會負責。
彭鴻昌：應說清名額 「交流」難解長遠人手荒
彭鴻昌稱，由於大灣區護士毋須在港註冊，在港表現不受護士管理局監管，一旦出現醫療事故，病人雖可向醫管局追討行政責任，惟護士個人專業責任或須向內地監管機構投訴才可行，建議醫管局應向病人詳細說明投訴程序。他又說，內地與香港醫療文化始終不同，局方需說清楚增加交流名額，是否代表日後將視與大灣區交流作為補充人手的主要來源，單靠交流不是解決人手長遠方法，定期替換新人來港交流服務亦或造成不便。