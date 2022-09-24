醫局：日後或增灣區來港護士

鄧耀鏗昨稱，今次交流計劃有4個範疇，包括醫生、中醫、專科護理及放射技師，目前已收到內地提名8名醫生來港，均經驗豐富，在內地屬主任或副主任醫師，資歷等同本港顧問或副顧問醫生，核實證書後交由醫務委員會批出有限度註冊，便可來港交流及工作。

對於專科護士可免試免註冊來港交流參與臨牀工作，鄧稱參與的均為資深護士，需本科畢業、在內地註冊並有3年專科工作經驗，首批70人會分派不同醫院和專科臨牀實習10個月，料將先安排到老人科及急症科，在港工作時會由部門主管分派工作和觀察表現，不擔心出現問題，重申一旦發生醫療事故，醫管局會負責。

彭鴻昌：應說清名額 「交流」難解長遠人手荒

彭鴻昌稱，由於大灣區護士毋須在港註冊，在港表現不受護士管理局監管，一旦出現醫療事故，病人雖可向醫管局追討行政責任，惟護士個人專業責任或須向內地監管機構投訴才可行，建議醫管局應向病人詳細說明投訴程序。他又說，內地與香港醫療文化始終不同，局方需說清楚增加交流名額，是否代表日後將視與大灣區交流作為補充人手的主要來源，單靠交流不是解決人手長遠方法，定期替換新人來港交流服務亦或造成不便。