對協商會議失望 拒短租地盼環保園尋廠 喵坊：無搬遷寬限 不晤科技園

科技園：續協商 冀盡快達可接受方案

科技園昨稱，明白喵坊處境，並已於昨主動約見喵坊進行會議，表達最大誠意作進一步對話。喵坊則稱，無意阻撓微電子中心發展，亦願意遷出創新園，惟期望能有合理搬遷寬限期。喵坊又說，獲眾多網民留言勸於他方重新開始，惟喵坊仍視香港回收減廢為志業。喵坊又重申期望環境局能協助，包括尋找如屯門環保園的合適廠地，以繼續香港的紙包飲品盒回收工作。

林超英批園方毁回收功臣 短視離地

此外，中大地理與資源管理系前客座教授林超英昨於fb稱，已親身探訪喵坊，親眼見證帶有塑膠及鋁成分的飲料包及包裝物料轉化為造紙材料，認為喵坊為本港建立全民回收有膠紙品的文化。林批評科技園短視和離地，甚至不懂環境、社會、管治，一邊高喊「創新」或「微電子」口號，卻將屬於「創新」和「綠色」的全港唯一回收帶塑膠紙品的工廠「踢走」。他稱科技園做法即使合法仍不道德，並將本港的環保路「打回原形」，令本港在世界舞台上抬不起頭甚至無地自容。

本報就林超英的批評意見向科技園查詢，科技園至截稿前未有回應，僅發稿稱已於昨日主動約見喵坊進行會議。

喵坊聯合創辦人葉文琪回應稱，感謝林超英仗義執言，同時感謝不少環保業界人士支持喵坊。惟他稱即使能施壓予科技園，實際作用根本不大。