Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
港聞
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
港聞
2022年9月24日星期六
港聞二
虛報快測陽首判刑 女文員囚14天 官：易犯案難揭發 判刑須阻嚇仿效
合照告別學生會 城大14生「多戶聚集」罰款 各罰7000元 求情稱私人地方聚3分鐘
稱不再接受中國公民 美國外科學院取消林哲玄院士資格
教大副校李子建明年接任校長 任期5年
海關檢走私和牛 總值400萬
新聞自由指數調查 業界回應率評分同新低
涉搶槍男囚7年 上訴刑期獲批
VIET SPA案結案陳辭 稱不止個別技師有性服務 控方：蔡展鵬是知名高級警 職員必不冒險賣淫
警涉偷拍裙底不認罪 擬藉「行為簿」證品格
李家超赴鄉議局活動 籲育新界人國民認同
涉伙母騙16萬房津 海關關員被起訴
對協商會議失望 拒短租地盼環保園尋廠 喵坊：無搬遷寬限 不晤科技園
醫局：日後或增灣區來港護士
買被盜信用卡簽帳23萬 4中學生被捕
韓正視像見賀一誠 促把握橫琴機遇
王于漸倡年引10萬勞動力 持續25載 組千萬人都會營造更佳發展前景
賀國慶短片戴口罩吹笛遭嘲 教局譴責
機電署促中電 研後備電纜遷回港
控詐騙立選開支 前區議員曾錦榮准保釋
寶馬掃欄亙路 司機涉酒駕被捕
尊子漫畫
【Emily】譚鐵牛調任南京大學黨委書記 中聯辦暫5副主任 接替人未公布
【Emily】新任美領梅儒瑞完成3+4 開心出行
【Emily】火化流產胎 「永愛堂」周一啟用
【Emily】參觀中大創業日 段崇智玩VR射擊
尊子漫畫
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
虛報快測陽首判刑 女文員囚14天 官：易犯案難揭發 判刑須阻嚇仿效
合照告別學生會 城大14生「多戶聚集」罰款 各罰7000元 求情稱私人地方聚3分鐘
稱不再接受中國公民 美國外科學院取消林哲玄院士資格
教大副校李子建明年接任校長 任期5年
海關檢走私和牛 總值400萬
新聞自由指數調查 業界回應率評分同新低
涉搶槍男囚7年 上訴刑期獲批
VIET SPA案結案陳辭 稱不止個別技師有性服務 控方：蔡展鵬是知名高級警 職員必不冒險賣淫
警涉偷拍裙底不認罪 擬藉「行為簿」證品格
李家超赴鄉議局活動 籲育新界人國民認同
涉伙母騙16萬房津 海關關員被起訴
對協商會議失望 拒短租地盼環保園尋廠 喵坊：無搬遷寬限 不晤科技園
醫局：日後或增灣區來港護士
買被盜信用卡簽帳23萬 4中學生被捕
韓正視像見賀一誠 促把握橫琴機遇
王于漸倡年引10萬勞動力 持續25載 組千萬人都會營造更佳發展前景
賀國慶短片戴口罩吹笛遭嘲 教局譴責
機電署促中電 研後備電纜遷回港
控詐騙立選開支 前區議員曾錦榮准保釋
寶馬掃欄亙路 司機涉酒駕被捕
尊子漫畫
【Emily】譚鐵牛調任南京大學黨委書記 中聯辦暫5副主任 接替人未公布
【Emily】新任美領梅儒瑞完成3+4 開心出行
【Emily】火化流產胎 「永愛堂」周一啟用
【Emily】參觀中大創業日 段崇智玩VR射擊
虛報快測陽首判刑 女文員囚14天 官：易犯案難揭發 判刑須阻嚇仿效
合照告別學生會 城大14生「多戶聚集」罰款 各罰7000元 求情稱私人地方聚3分鐘
稱不再接受中國公民 美國外科學院取消林哲玄院士資格
教大副校李子建明年接任校長 任期5年
海關檢走私和牛 總值400萬
新聞自由指數調查 業界回應率評分同新低
涉搶槍男囚7年 上訴刑期獲批
VIET SPA案結案陳辭 稱不止個別技師有性服務 控方：蔡展鵬是知名高級警 職員必不冒險賣淫
警涉偷拍裙底不認罪 擬藉「行為簿」證品格
李家超赴鄉議局活動 籲育新界人國民認同
涉伙母騙16萬房津 海關關員被起訴
對協商會議失望 拒短租地盼環保園尋廠 喵坊：無搬遷寬限 不晤科技園
醫局：日後或增灣區來港護士
買被盜信用卡簽帳23萬 4中學生被捕
韓正視像見賀一誠 促把握橫琴機遇
王于漸倡年引10萬勞動力 持續25載 組千萬人都會營造更佳發展前景
賀國慶短片戴口罩吹笛遭嘲 教局譴責
機電署促中電 研後備電纜遷回港
控詐騙立選開支 前區議員曾錦榮准保釋
寶馬掃欄亙路 司機涉酒駕被捕
【Emily】譚鐵牛調任南京大學黨委書記 中聯辦暫5副主任 接替人未公布
【Emily】新任美領梅儒瑞完成3+4 開心出行
【Emily】火化流產胎 「永愛堂」周一啟用
【Emily】參觀中大創業日 段崇智玩VR射擊
prev
next