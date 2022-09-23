內河船檢1.6萬張六合彩票 海關：獎金高吸引走私

另檢值1000萬元電子產品

海關表示，前日在本港西部水域展開反走私行動，在西北海面截停一艘內河船，船上有50板，每板30箱不同貨物。透過Ｘ光掃描分析影像，發現貨物包裝、排列和重量大小與載貨倉單報稱食品不符。至昨日中午，關員搜獲逾6000件走私貨品，包括3000部手提電話，部分是剛推出市面的型號，另有3000部平板電腦，合共估值逾1000萬元。

船上同時搜獲約1.6萬張六合彩彩票，上印有昨晚日期。海關有組織罪案調查科高級調查主任黃志强估計，由於昨晚獎金有2400萬，較過往高，走私六合彩彩票或吸引澳門和內地人購買碰運氣；又稱每張彩票可賺取4至13元不等，視乎當晚獎金。被問及彩票的收集途徑，黃估計走私集團聘用人手，以電腦投注方式大量採購，惟涉及的投注站和人數則有待調查。

是次行動是繼今年6月和8月，第三宗採用相同走私路線案件。黃志强稱走私集團採用新手法，將大批走私物品分散在不同貨物，增加執法難度。他估計相關電子產品在內地需求殷切，內地徵稅63%至108%，料逃稅800萬元。兩名分別37歲和59歲的涉案內地船員被捕，海關稱不排除會搜出更多走私物品和拘捕更多人。