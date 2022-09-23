fb次季審查帖文23億條 Meta：關鍵詞非唯一標準

AI及人手偵測 全球1.5萬審查員

Meta昨以視像方式舉行亞太區內容政策記者會，Reddy表示，分別以可自我學習的電腦系統和人手偵測和決定用戶信息有否違反《社群守則》。用戶在社交平台發布信息時，須遵守約25至30項守則。Meta聘用逾1.5萬名審查員，在全球逾20個地點24小時工作，各人來自不同專業範疇，包括退役軍人和法律專家等，可審查逾50種語言。另外，Meta在全球邀請約20名專家學者組成監督委員會，就部分審查內容作具約束力的裁決，並因應公司政策提供建議。

Reddy以仇恨言論為例，稱部分字眼涉仇恨性質，但如看完整句子，用戶或在譴責發布仇恨言論者，內容就不違反守則。他稱守則適用全球facebook及Instagram用戶，沒就個別國家訂不同守則。他稱，守則由各地專家因應文化和語言差異而制定。

Reddy承認，公司不時收到各地政府要求某些用戶內容下架，公司會按程序處理，先確認提出要求的部門在當地是否獲認可或授權，然後判斷內容有否違反公司守則，一旦違反，不論投訴人身分，內容都會下架；如果帖文違反當地法律，公司會向各地分部諮詢法律和人權意見，再將是否下架的決定通知相關政府部門。

回應網民質疑動機 Meta：守則詳細公開

Meta產品政策和戰略副總裁Andy O'Connell補充，部分用戶有時質疑Meta審查動機和是否公平，惟公司網站已詳細和公開地列出守則；他稱即使公司將某些內容下架，平台亦會向用戶解釋原因，並給予機會上訴。