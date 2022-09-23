公院價錢睇私醫治工傷 建造業僱員即日可參加

勞處按呈報識別 專人跟進復工

勞工處經公開招標委聘盈健醫療集團旗下「雅名有限公司」提供服務並成立工傷復康辦事處，中大醫學院為策略伙伴。勞工處職業健康顧問醫生溫遠光表示，勞工處會根據工傷呈報，初步識別合適建造業工友，獲同意下會轉介至工傷復康辦事處核實資格，冀5日內安排見醫生，臨牀評估傷勢合適便加入計劃，參加計劃不影響《僱員補償條例》權益。

勞工處數據顯示，去年病假至少6周及至少半年的建造業工傷僱員分別佔整體工傷僱員約21%及29%，屬行業之冠。署理勞工處長梁永恩表示，建造業工人較易因工傷延遲處理而影響情緒及生產力，冀計劃助把握黃金康復期，避免變成長期傷患，如計劃獲工友支持，有信心降低上述數字。

工友付公院或公立診所收費，便可獲私營服務包括醫生治療、物理治療、職業治療、影像檢測及電診斷檢測服務，並可按《僱員補償條例》向僱主索還。工友會獲派個案經理專責跟進復康，聯絡僱主協調試工及「輕工」等復工安排。

中大醫學院矯形外科及創傷學系專業應用教授（禮任）羅尚尉表示，一般康復黃金期是受傷後3個月內，惟公營服務專業統籌配合不到位，未能及時轉介個案，例如職業治療需等至少半年，令工友錯失康復黃金期；若提供有系統復康計劃，九成以上工友可於半年內投入工作。他又稱，曾參與中大骨科工傷復康計劃的工友，四成能半年內復工，沒參與計劃者則只有一成。

倘僱主瞞報 「先治療後查證」

被問若僱主瞞報工傷，工友能否參加計劃，梁永恩稱會先治療僱員，同步核實爭議，如僱主未及時呈報工傷，而有僱員主動聯絡勞工處並提供證明資料，該處會提供適當協助。他說會視乎計劃成效，再檢討如何擴展至其他行業，暫無時間表。