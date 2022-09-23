逾百舉報涉5300餅券 海關拘Crostini創辦人 涉違商品說明條例 准保釋

涉27萬元 部分有效期至2025

海關證實，昨日拘捕一名55歲黃姓餅店董事。截至昨早10時海關共接獲104宗舉報，涉及約5300張禮券，總共款額為27萬元，最高款額個案涉款1.7萬多元。海關昨日表示，有報案人8月28日仍在買餅券，有關餅券的有效期到今年12月31日，甚至有至2025年，但該餅店上周突然全線停業。消委會表示案件進入司法程序，不便評論。

擁有約15間分店的Crostini上周二（13日）宣布全線結業，黃光輝上周向本報稱在政府暫緩追租安排於7月結束後，現金流開始出現問題，無法交租。該店結業後，過百名顧客稱購買了該店餅卡，打算追討，海關成立專隊跟進。

被問到餅店員工於結業前出售餅卡是否違法，海關表示要視乎員工的工作崗位及工作內容，具體情况需待調查結果。海關呼籲受影響顧客盡快聯絡海關，提供購買詳情、單據、餅卡。對於黃光輝早前接受傳媒訪問指售賣餅券時沒打算結業，海關回應指有關人士的解釋是調查蒐證之一，該解釋或對他有幫助，但未有全面調查前，不會說他是否已犯法。

受影響顧客群組達500人

其中一名餅券購買者Yandy向本報表示，她在7月的婚展花費約6000元購入201張、每張價值50元的Crostini餅券，有關餅卡有效期至2025年。Yandy上周三向海關報案，並獲提醒向消委會投訴。Yandy指，受影響顧客的WhatsApp群組至今已達500人，自言對於能否索償「無得擔心」，現需視乎信用卡公司如何處理。

根據《商品說明條例》，如商戶就某產品接受付款，而接受時該商戶意圖不供應有關產品，或無合理理由相信商戶能在指定或合理期間供應有關產品，即屬不當地接受付款，最高可被罰款50萬元及監禁5年。今年2月一名模型店合伙人涉嫌收取客人款項訂貨後，未在合理時間交貨，亦無退款，被海關以上述罪名拘捕。