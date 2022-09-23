指院方昔無詳細交代 胞姊：終了解「當日做過咩」

事主胞姊表示，感激裁判官何俊堯仔細閱讀案中文件，亦向專家證人表達謝意，家屬起初不了解事發經過，「6年後嘅今日，親耳聽到醫護人員講當日做過咩」，終於得到答案。死因研訊揭露多項醫護失誤，例如助產士無即時記錄血壓，她指院方事發後無詳細交代失誤，直至傳媒報道事件，院方才與家屬會面，承認應該每隔15分鐘為事主量血壓。

「醫患非對立 唯盼接納意見勿重蹈覆轍」

胞姊表示，已向醫委會投訴涉事醫生，家屬亦會索取法律意見，考慮會否提出民事索償。她強調死因研訊並非旨在追究責任，「我覺得病人同醫生唔係對立，我都多謝醫生、護士，但想佢哋接納一啲意見，唔好重蹈覆轍」。

本案發生於2016年10月，同年11月，另一產婦梁金笑（終年33歲）分娩後因羊水栓塞死亡，死因庭同樣裁定死於不幸。跟進事件的社區組織協會幹事彭鴻昌表示，兩案均涉伊院婦產科，「兩宗事件唔係自然因素致死，而係涉及人為因素」，希望院方落實死因庭建議，加強前線醫護培訓。