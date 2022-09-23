分娩警裁死於不幸 官斥伊院失誤 指切子宮「死亡主因」促加強醫護訓練 家屬釋懷

團隊不察羊水栓塞可能 無記錄血壓

懷孕37周的事主葉素欣（終年26歲）2016年10月6日入院誕下女嬰，之後大量出血。她接受子宮切除手術後情况轉差，延至10月9日離世。事主家屬傳召的專家證人、港大及中大醫學院榮譽教授勞子僖主張，逾5厘米大小的殘留胎盤導致事主子宮乏力，是死亡主因；如果醫生詳細檢查胎盤，可避免後來連串事件，包括妊娠毒血症引起的瀰漫性血管內凝血障礙症（DIC）。

裁判官何俊堯裁決時指出，事主患上輕微的妊娠毒血症，勞子僖以大篇幅講述妊娠毒血症的嚴重性，屬誇大病况和避重就輕，有「見樹不見林」之嫌。何官又指，勞在庭上稱「有啲腦嘅醫生會order兩包血」，說法過於主觀，加上殘留物致死一說，未能解答事主排出胎盤前大量出血的原因，死因庭不會依賴其說法。

何官採納死因庭延聘的專家證人、中大醫學院婦產科學系教授梁德楊的報告，認為羊水栓塞較脗合本案事發經過。根據梁的分析，事主在羊水栓塞及DIC未有改善下，貿然接受子宮切除手術，繼而出血致死。何官提及，雖然事主沒有羊水栓塞的臨牀表徵，例如胎兒黏液等，但不排除事主分娩3日後離世，有關表徵已經流失。

醫生「曾考慮」羊水栓 官指無紀錄不信納

何官關注，時任婦產科副顧問醫生李栩翎在庭上堅稱，替事主切除子宮前，曾考慮羊水栓塞的風險。不過，李撰寫的牌版及醫療報告無提及這一點，另外兩名醫生亦不記得曾與李討論羊水栓塞。何官直言，「假如有考慮到AFE（羊水栓塞），點解偏偏無紀錄」，認為李無正面回應，不能放心接納其供辭。

何官強調，醫療團隊理應察覺事主羊水栓塞的風險，卻無進一步確認情况，「仲要進行唔應該進行的子宮切除手術」。此外，涉事醫生無發現事主排出的胎盤不完整，未能及早找到殘留物，做法不能接受。不過，何官表示事主的胎盤碎片與心臟驟停無因果關係，並非致死原因，切除子宮才是主因。

針對本案死亡情况，何官裁定事主分娩後，在羊水栓塞引發的DIC未予糾正下，醫護未及時察覺及改善問題，進行子宮切除手術，令事主腹腔出血死亡。何官認為，事主曾出現羊水栓塞及DIC，涉及致命風險，但這兩種情况並非直接死因，有別於單純死於自然；由於醫療介入的子宮切除手術是致死原因，何官裁定事主死於不幸。

【案件編號：CCDI 602/16】