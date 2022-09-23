灣區護士免試交流 可臨牀工作

公營醫療系統人才流失問題進一步持續，醫管局昨公布4項交流計劃（見表），范鴻齡稱截至上月，過去一年公院全職醫生及護士流失率增至8.3%及10.1%，冀交流計劃可建立「恆常、長久」的人才庫，減低人手短缺。

倘有醫療事故 醫局負責

於大灣區專科護理知識交流計劃下，醫管局將安排大灣區內「好有資歷、好有信譽」的專科護士來港交流經驗。醫管局行政總裁高拔陞稱，正與內地單位商討安排，冀未來一兩年實行，目標兩年內300名護士來港交流。范鴻齡補充，內地護士來港「切磋」並非永久留港，故毋須註冊和考執業試；若有任何醫療事故，局方會負上最終法律責任。

被問大灣區醫護大多只留港一年，如何紓緩醫療系統壓力時，范補充，不能單靠大灣區解決人手不足，重申局方有各項措施挽留本地人才。

病人組織促公開資歷釋疑

香港病人政策連線主席林志釉稱，本港人才流失問題嚴峻，理解局方需在內地尋找人手，但公眾對醫療服務有一定期望，並非單單提升醫護人數就可以解決。林補充，相信來港醫護有一定資歷，惟公眾難免有疑慮，建議局方日後透明公開參與各項計劃的人員背景、曾通過的考試等。他建議局方確保相關醫護與本地病人不會有溝通問題；而本地公立醫院大多使用全英文的電腦系統處理文書工作，醫管局亦要確保內地醫護能夠使用系統，以免因語言問題出錯。

議員稱交流免註冊屬慣例

身兼醫管局轄下大灣區委員會成員的林哲玄表示，早在2007年已有內地護士來港交流，另引述自己在美國交流的經驗稱，交流者未必需要在當地註冊，若處理臨牀工作時有人在旁將不會有太大問題。他補充，若相關者並非交流而是在港長期工作，局方必定會遴選。

香港護士協會主席源志敏稱，感激內地醫護願意來港服務，惟現時護士流失率高企，懷疑數百名內地護士能否解決「水深火熱」，稱計劃似乎象徵意義較大；長遠解決本地人才流失需靠本地加強訓練護士。源又補充，醫管局現時稱交流的醫護有一定資歷，認為局方詳細交代資料前不應「一開始就覺得人哋唔得」。