「12港人」廖子文申保釋遭拒 原定獲釋日前或未能上訴

半年刑期未獲同期執行

區院法官倡上訴「修缺陷」

判辭中指出，上訴人廖子文（19歲）承認的兩項控罪分別判囚27個月及10個月，其中4個月分期執行，總刑期31個月。惟在7月16日判刑當日，廖已服畢妨礙司法公正罪的10個月刑期，懲教署未能按區域法院法官游德康的判決，將4個月刑期分期執行，需服畢共37個月刑期。

游官事後補充判刑後記，稱若判刑前知悉刑期未能分期執行，會將管有物品意圖摧毁財產罪的刑期下調至21個月，令整體刑期維持在31個月，惟他已簽署判刑證明書，無權更改刑期，故建議廖子文考慮透過上訴修補判刑上的缺陷。廖子文亦以此為由，申請上訴。

上訴庭認為，即使廖子文獲減刑至21個月，他仍需服刑至今年12月27日，不信納他會依期歸押，拒批保釋，僅指示排期主任安排其上訴聆訊早於明年4月28日進行。換言之，廖子文或未能在原定獲釋日前，成功上訴減刑。

早前涉及4宗示威案的立法會前議員何秀蘭，早前亦因各宗案件判刑事隔4個月，已完成參與六四未經批准集結案的刑期，懲教署未能同期執行刑期。她原獲判總刑期14個月，但最終服刑了21個月。

【案件編號：CACC 115/22】

（反修例風暴）