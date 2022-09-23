控阻差官准保釋 陳朗昇如期赴牛津

【明報專訊】香港記者協會主席陳朗昇本月初在旺角採訪時，被指拒絕出示身分證及與警員爭執被捕，獲准保釋。陳其後被控一項阻差辦公罪，及一項交替控罪阻礙公職人員罪，案件昨於西九龍裁判法院提堂。陳不認罪，排期明年5月16至17日審訊，另訂下明年4月25日提訊。主任裁判官羅德泉批准保釋，沒有離境限制。陳朗昇散庭後表示，感謝法庭的決定，他將如期赴英國參加牛津大學路透研究所學人計劃。
陳感謝法官 稱明白決定艱難
陳朗昇身穿印有「新聞自由」字句的上衣應訊。散庭後，他表示明白「法庭做呢啲決定艱難」，故感謝羅官沒有限制他離境，將如期在下周四離港。牛津大學路透新聞學研究所長Rasmus Kleis Nielsen在Twitter發表帖文稱，陳朗昇是傑出及富經驗的記者，歡迎他10月到訪牛津大學。
羅官批准陳以現金2萬元保釋候訊，其間須居於報稱住址，而在他赴英後，亦須通知警方他在英國的住址及電話號碼，更改住址前48小時須通知警方。
報稱網媒「Channel C」採訪主任及香港記者協會主席的陳朗昇（41歲），被控一項阻撓在正當執行職務的警務人員罪，和一項阻礙公職人員的交替控罪。前者最高刑罰為監禁兩年，後者則最多囚半年。控罪指陳朗昇於今年9月7日，在旺角奶路臣街38號麥臣場館外，故意阻撓在正當執行職務的警務人員，即女警26781。
陳朗昇不認罪，排期5月16至17日審訊。控方擬傳召6名警員證人，呈上約3分鐘麥花臣場館外的閉路電視片段，及由警員11140隨身錄影機拍攝的1分49秒片段；辯方則表示最多只會傳召被告及一名目擊證人。