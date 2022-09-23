控阻差官准保釋 陳朗昇如期赴牛津

陳感謝法官 稱明白決定艱難

陳朗昇身穿印有「新聞自由」字句的上衣應訊。散庭後，他表示明白「法庭做呢啲決定艱難」，故感謝羅官沒有限制他離境，將如期在下周四離港。牛津大學路透新聞學研究所長Rasmus Kleis Nielsen在Twitter發表帖文稱，陳朗昇是傑出及富經驗的記者，歡迎他10月到訪牛津大學。

羅官批准陳以現金2萬元保釋候訊，其間須居於報稱住址，而在他赴英後，亦須通知警方他在英國的住址及電話號碼，更改住址前48小時須通知警方。

報稱網媒「Channel C」採訪主任及香港記者協會主席的陳朗昇（41歲），被控一項阻撓在正當執行職務的警務人員罪，和一項阻礙公職人員的交替控罪。前者最高刑罰為監禁兩年，後者則最多囚半年。控罪指陳朗昇於今年9月7日，在旺角奶路臣街38號麥臣場館外，故意阻撓在正當執行職務的警務人員，即女警26781。

陳朗昇不認罪，排期5月16至17日審訊。控方擬傳召6名警員證人，呈上約3分鐘麥花臣場館外的閉路電視片段，及由警員11140隨身錄影機拍攝的1分49秒片段；辯方則表示最多只會傳召被告及一名目擊證人。

【案件編號：WKCC 3375/22】