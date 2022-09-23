墜橋撞校巴 田螺車司機亡 校巴司機保母4傷 警循車速機件等方向調查

路政署：路段有1.1米高防護欄

運輸署表示，駛入該路段必須經過青沙管制區，車輛高度限制不得超過4.6米，至於重量限制則視乎不同車種。據了解，死者育有兩子，均已成年。涉事田螺車車身印有港興字眼，港興混凝土有限公司回覆本報稱不便回應。涉事保母車正前往聖馬加利男女英文小學接載學生，校方回應稱有留意事件，昨日放學安排一切正常，各條保母車路線如常運作。路政署回覆查詢指，涉事路段設有1.1米高的防護欄，相關部門正調查意外，如有需要，署方會聯同負責交通管理的部門檢視該路段防護欄的設置，以決定會否提升防護欄的防撞等級。

掃毁4米長防撞欄 飛墜18米

昨晨約11時55分，67歲姓彭男子駕駛一輛載有混凝土的田螺車，沿麗寶路南行往九龍方向行駛，至近連翔道交界位置，田螺車突然失控撞向右邊石壆，掃毁約4米長的防撞欄，從18米高橋面墜下連翔道行車線，再翻滾停於快線上。田螺車駕駛室凹陷變形，車斗攪拌筒甩脫，此時一輛保母車從連翔道二線南行駛至，疑收掣不及撞向田螺車車尾。

途經駕駛者見狀報警，消防接報到場發現田螺車司機受傷被困，司機救出時陷於昏迷，送往明愛醫院搶救後證實不治。保母車車身損毁嚴重，68歲男司機與3名年齡介乎46至74歲的女保母受輕傷送院治理。事發後現場散滿碎片，留下大灘混凝土漿及機油，受交通意外影響，連翔道往尖沙嘴方向近海麗邨全線封閉。

警方稱，涉事車輛有否超重或超載等仍待調查，警方亦會循司機當時身體狀况、田螺車機件性能、車速、當時路面實况等方向調查。由於事件涉及防撞欄，警方道路安全組將會跟進，而事發天橋發現一隻麻鷹屍體，警方稱經初步調查後，相信與意外無關。

據途經的貨櫃車司機梁先生表示，他當時由西九龍快速公路駛至連翔道現場，田螺車墜下時傳出巨響，前方一片塵土飛揚，田螺攪拌筒墜地，有途經司機下車協助傷者。

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