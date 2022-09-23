灣區手記：重慶火鍋 ／文：尚東美

記者問重慶朋友A，其實鴛鴦鍋有什麼問題？就算不辣的半邊「不正宗」，總還有半邊正宗吧？對方回答，你們吃白切雞，如果店家上菜時在薑葱旁邊放一碟芝麻醬，你有何感想？就算雞和薑葱正宗，但多出一些「不應該存在」的東西，你也會懷疑這店家的專業水準吧？這個比喻真是一流，原來重慶人見到鴛鴦鍋中的「白鍋」，就像廣東人見到白切雞旁邊的芝麻醬一樣如鯁在喉。其實記者在廣州還見過重慶小麵（當地上湯素麵，佐以辣味調料）宣稱「可以不辣」，還是不要告訴A，以免他會像見到全部「白鍋」的港式邊爐那樣難以接受。

此前記者接觸過一名在廣州任公務員的重慶人B，他的上司是廣州人，吃飯成了他的最大心結。「每次出去吃飯都是點隻雞，蒸條魚，叫煲湯，煩得我不得了」，B恨不得「一天三頓火鍋」。中央嚴限公款吃喝的「八項規定」推出後，公務宴會減少，令他大感輕鬆。所以，廣東人食雞飲湯但吃不了「紅鍋」，重慶人不愛粵菜且鄙視「白鍋」，只是「甲之蜜糖乙之砒霜」罷了。

文：尚東美