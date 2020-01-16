大灣區GBA新聞：廣東人愛latte 90後咖啡消費主力 咖啡店數量生意 粵居內地之首

內地公司查冊平台「企查查」數據顯示，內地目前有近16萬家咖啡相關企業，其中2.59萬家於去年新增，按年增長15.31%，在新冠疫情影響下仍保持較快增速。美團發布的《2022中國現製咖啡品類發展報告》（下稱《發展報告》）顯示，截至今年5月1日，內地現製咖啡門店有11.73萬家（包括連鎖及非連鎖咖啡店）。

疫市增長 內地咖啡相關企業增15%

《發展報告》數據亦顯示，去年內地省市中以廣東的現製咖啡店最多，生意亦最好（表一）。比較2020、2021及2022年截至5月1日的統計，廣東咖啡店的主要消費群體集中在90後，其次是80後，但隨着00後逐漸踏足社會，其消費佔比正趕上80後（圖一）。

廣東人愛咖啡，亦將之視作日常生活消費，按人均消費分類，可見從2020年以來，消費水平介乎20至40元（人民幣，下同）的咖啡店數量增加最多，增幅遠遠拋離20元以下、40元至60元，以及60元以上檔次的咖啡店。至於廣東人最喜歡口味則以latte（牛奶咖啡）為先，其次是美式咖啡和即磨咖啡（表二）。

咖啡店愈趨盛行，與潛在市場龐大不無關係。內地諮詢公司「艾媒諮詢」《2022-2023年中國咖啡行業發展與消費需求大數據監測報告》（下稱《監測報告》）顯示，去年內地咖啡行業市場規模達3817億元，預計2022年會升至4856億元，反映中國咖啡市場正進入高速發展的階段，新品牌崛起速度將更快，到2025年內地咖啡市場規模甚至可達1萬億元，成為誘人的「大蛋糕」。

兩成受訪者每日一杯

《監測報告》亦對內地咖啡消費者做問卷調查，收回有效問卷2091份，結果顯示，43.4%受訪者每星期喝兩至三杯咖啡，每日一杯或以上的也有21.5%（圖二）。與此同時，76.4%會選擇去咖啡店飲咖啡，明顯多於自己冲製或去便利店購買等，間接解釋內地咖啡市場的潛力以至為何近年咖啡店愈開愈多。