女警分娩亡今裁決 家屬哭訴切子宮如「推落懸崖」

事主葉素欣（終年26歲）2016年10月入院誕下女嬰，之後大量出血，醫療團隊為其切除子宮，延至3日後不治。事主胞姊在結案陳辭表示，家屬起初對事主有否羊水栓塞（AFE）存疑，後來聽到死因庭延聘的專家證人、中大醫學院婦產科學系教授梁德楊的證供，家屬就相信事主曾出現AFE，併發瀰漫性血管內凝血障礙症（DIC），增加死亡風險。

胞姊批評，本案關鍵在於醫療團隊明知事主有凝血問題，卻無提出改善凝血的方案，反而決定切除子宮，造成更大傷口；比起切除子宮，醫生可以結紮子宮，避免加劇凝血問題，「可惜人為因素令妹妹不幸多次出血」。

胞姊哭訴事件對一家人帶來負面影響，包括事主的女兒自幼失去母愛，而本案發生約一個月後伊院婦產科再有同類事故，「管理層係咪應該實行改善方案，而唔係將所有問題推向死因庭？」

醫局稱最有效 官質疑

醫管局一方在結案陳辭稱，AFE是產婦分娩無可避免的情况，醫療團隊已考慮其他方案，切子宮最為有效。裁判官何俊堯聽畢質疑，根據梁德楊的分析，醫療團隊明知事主有DIC仍開刀，導致腹腔出血，「你唔做手術，就唔會大量出血，咁係人為因素，唔係事主本身的情况」。【案件編號：CCDI 602/16】

（死因研訊）