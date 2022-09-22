高登發帖稱炸解放軍營控煽惑 青年：純譁眾取寵

事隔5年開審不認罪

辯方稱患人格障礙妄想症

被告陳振銘（現年27歲）被控於2017年11月17日犯案。控方開案陳辭指，被告自2014年起使用高登帳戶「天地辰筭反耶」，為帳戶唯一使用者。案發當晚8時許發布涉案帖文，提及製造硝酸甘油的材料及10個步驟，引來60則評論；邱姓男子同晚發現帖文並報警，高登3日後應警方要求移除帖文。

控方質疑鼓吹暴力反政府

控方續指，警方另發現被告曾發布及回覆19則帖文，均具辱罵性質，顯示他持反政府立場、有鼓吹暴力意圖，被告2018年5月3日早上被捕。控方專家證人、警務處的臨牀心理學家龔詠訢供稱，辯方專家診斷被告有自戀型人格障礙及妄想症，她認為診斷無足夠基礎。

稱投稿中醫期刊被拒 欲獲關注

案件昨日被裁定表證成立後，被告出庭自辯稱，他1995年生於內地，在港就讀中小學，現任兼職外賣送遞員，正職為「自學的歷史學家」，專注於中國先秦的哲學、思想、醫學，對預言亦有研究；2015年更破解軒轅氏所著的《歸藏易》及神農氏所著的《連山易》。

被告憶述，2017年他將研究成果投稿至《香港中醫雜誌》被拒，他感到痛心之餘「好想去鬧人」，遂開始在高登發布譁眾取寵、有敏感字眼的帖文，希望自己的文章可被關注，其中發布涉案帖文以宣泄不滿，他相信使用「解放軍」字眼會引人注意，但不曾想過炸軍營。被告又稱，自己2012年起終日沉迷電腦遊戲，分不清現實及虛擬世界，發文後只顧打機「唔知自己做乜」。

控方盤問時提及，被告在2017年11月17日的帖文寫有「你即管立國歌法，下次真港獨派再有遊行嘅話，最低消費係掟汽油彈」，質疑他有鼓吹暴力意圖，被告稱「唔同意」。被告作供完畢，聆訊今續。

【案件編號：DCCC 584/21】