兩青年姦14歲女囚9年 事主3年不敢回家

被告依次為鄭宏昊（現年22歲）、袁昊琛（現年21歲），案發時均為18歲。兩人被控2019年4月16日在天水圍某住所強姦女子X，經審訊被判罪成。

現PTSD症狀 停經體重減

庭上透露X的創傷報告，顯示她出現創傷後壓力症後群（PTSD）症狀，有自殺念頭，對將來感到絕望；X用盡方法忘記，但仍經常憶起案發經過，令她倍感痛苦，經常失眠，亦出現飲食失調，體重下降三分之一，更連續9個月無月經；由於X在自己的睡牀遭強姦，事發至今3年她仍不敢回家，甚至要在商場與之前同住的爺爺見面。

辯方求情稱，首被告案發時任職兼職倉務員，是家中經濟支柱，與母親、弟弟關係良好，另曾救起意外墮海的朋友，獲警方嘉許；次被告案發時是學生，任兼職救生員。次被告的母親撰求情信，自言因遭受家暴與丈夫離婚，兒子一直照顧她，十分孝順，兩人如同摯友。

辯方稱非伙同 官：明顯輪姦

辯方一度稱本案無加刑因素，兩人並非伙同犯案；黎官聞言質疑本案「明顯係輪姦」，不可能「一個完咗另一個又咁啱出現」。

黎官判刑時指出，強姦罪行性質嚴重，需嚴懲以儆效尤；本案是輪姦，事主更只有14歲，案件對她造成「難以磨滅」的創傷，兩名被告無戴安全套，令事主蒙受感染性病及懷孕風險，是加刑因素。黎官考慮兩人無預謀及無使用過多武力，以9年以量刑起點；惟兩人不認罪，「毫無悔意」，並無減刑因素，判囚9年。

時任男友回應事主

「無計啦，嗰個係我二叔」

案情指出，事主與男友到友人家中飲酒玩樂，事主醉倒，由男友及兩名被告送回家，兩人趁事主男友離家買飲品，將事主抬入睡房，先後強姦她，歷時約8分鐘。事主事後向男友傾訴，對方表示知悉事件，但稱「無計啦，嗰個係我二叔（即次被告）」。事主因而與男友分手，報警求助。

【案件編號：HCCC 183/21】