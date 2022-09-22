港聞

港聞二

兩青年姦14歲女囚9年 事主3年不敢回家

【明報專訊】兩名18歲青年涉於2019年送醉酒14歲少女回家，趁其男友離開，伺機在睡房輪姦少女。兩男經審訊被裁定各一項強姦罪成，昨天於高等法院判刑。法官黎婉姫認為家應是可以免受危險的「安全島」，兩人卻在少女的家中犯案，令她案發3年至今不敢回家，屬加刑因素，加上兩人「毫無悔意」，各判囚9年。

被告依次為鄭宏昊（現年22歲）、袁昊琛（現年21歲），案發時均為18歲。兩人被控2019年4月16日在天水圍某住所強姦女子X，經審訊被判罪成。

現PTSD症狀 停經體重減

庭上透露X的創傷報告，顯示她出現創傷後壓力症後群（PTSD）症狀，有自殺念頭，對將來感到絕望；X用盡方法忘記，但仍經常憶起案發經過，令她倍感痛苦，經常失眠，亦出現飲食失調，體重下降三分之一，更連續9個月無月經；由於X在自己的睡牀遭強姦，事發至今3年她仍不敢回家，甚至要在商場與之前同住的爺爺見面。

辯方求情稱，首被告案發時任職兼職倉務員，是家中經濟支柱，與母親、弟弟關係良好，另曾救起意外墮海的朋友，獲警方嘉許；次被告案發時是學生，任兼職救生員。次被告的母親撰求情信，自言因遭受家暴與丈夫離婚，兒子一直照顧她，十分孝順，兩人如同摯友。

辯方稱非伙同 官：明顯輪姦

辯方一度稱本案無加刑因素，兩人並非伙同犯案；黎官聞言質疑本案「明顯係輪姦」，不可能「一個完咗另一個又咁啱出現」。

黎官判刑時指出，強姦罪行性質嚴重，需嚴懲以儆效尤；本案是輪姦，事主更只有14歲，案件對她造成「難以磨滅」的創傷，兩名被告無戴安全套，令事主蒙受感染性病及懷孕風險，是加刑因素。黎官考慮兩人無預謀及無使用過多武力，以9年以量刑起點；惟兩人不認罪，「毫無悔意」，並無減刑因素，判囚9年。

時任男友回應事主

「無計啦，嗰個係我二叔」

案情指出，事主與男友到友人家中飲酒玩樂，事主醉倒，由男友及兩名被告送回家，兩人趁事主男友離家買飲品，將事主抬入睡房，先後強姦她，歷時約8分鐘。事主事後向男友傾訴，對方表示知悉事件，但稱「無計啦，嗰個係我二叔（即次被告）」。事主因而與男友分手，報警求助。

【案件編號：HCCC 183/21】

相關字詞﹕創傷後壓力症 強姦罪 高等法院

上 / 下一篇新聞

陳國基：追究濫用免針紙者刑責 警半年破3案涉逾8000張 大狀：罪同製虛假文書
陳國基：追究濫用免針紙者刑責 警半年破3案涉逾8000張 大狀：罪同製虛假文書
首7月956電騙六成扮官 假「中聯辦」呃婦6500萬
首7月956電騙六成扮官 假「中聯辦」呃婦6500萬
扮衛署騙案趨嚴重 籲小心「+852」來電
扮衛署騙案趨嚴重 籲小心「+852」來電
精進公開信稱嚴正檢討 支援塌天秤死傷者家屬
精進公開信稱嚴正檢討 支援塌天秤死傷者家屬
亂過路審91日 上訴庭斥官控辯浪費資源 原審與辯方「疊聲」口角 曾下令聞「句號」方准發言
亂過路審91日 上訴庭斥官控辯浪費資源 原審與辯方「疊聲」口角 曾下令聞「句號」方准發言
鄭海泉安息禮 政商高層扶靈
鄭海泉安息禮 政商高層扶靈
高登發帖稱炸解放軍營控煽惑 青年：純譁眾取寵
高登發帖稱炸解放軍營控煽惑 青年：純譁眾取寵
女警分娩亡今裁決 家屬哭訴切子宮如「推落懸崖」
女警分娩亡今裁決 家屬哭訴切子宮如「推落懸崖」
物理治療免轉介建議書出爐 未經診斷者有限制
物理治療免轉介建議書出爐 未經診斷者有限制
猴痘風險群組 疫苗10．5可打
猴痘風險群組 疫苗10．5可打
理大案7人暴動等罪成候判 義務急救脫罪 官：或為做好心撒馬利亞人
理大案7人暴動等罪成候判 義務急救脫罪 官：或為做好心撒馬利亞人
事業初成控暴動 YouTuber易卓邦：人生規劃急煞停
事業初成控暴動 YouTuber易卓邦：人生規劃急煞停
平安夜「和你sing」 地盤工襲警罪成 官：警被撞到飛起
平安夜「和你sing」 地盤工襲警罪成 官：警被撞到飛起
綠置居派表 售價低去年5% 錦柏苑3.75萬可上車 議員憂細單位續滯銷
綠置居派表 售價低去年5% 錦柏苑3.75萬可上車 議員憂細單位續滯銷
荃灣過渡房動土 料明年第三季入伙
荃灣過渡房動土 料明年第三季入伙
東龍洲快艇燒沉1死 兩非法入境者獲救
東龍洲快艇燒沉1死 兩非法入境者獲救
客貨車撞斃單車七旬翁 司機涉危駕被捕
客貨車撞斃單車七旬翁 司機涉危駕被捕
新樓買家涉賄代理求回贈
新樓買家涉賄代理求回贈
大灣區GBA專題：李家超：港會加強人幣國際化角色
大灣區GBA專題：李家超：港會加強人幣國際化角色
大灣區GBA專題：深圳市長：助港成超級聯繫人
大灣區GBA專題：深圳市長：助港成超級聯繫人
大灣區GBA專題：黃偉綸：港爭加入RCEP 強化商貿往來
大灣區GBA專題：黃偉綸：港爭加入RCEP 強化商貿往來
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】「澳牛」進駐城大農場 1月有鮮奶、雪糕賣
【Emily】「澳牛」進駐城大農場 1月有鮮奶、雪糕賣
【Emily】網民撐喵坊 一人一「紙包盒信」寄謝展寰 促介入租約事件 「難道要寄去新加坡？」
【Emily】網民撐喵坊 一人一「紙包盒信」寄謝展寰 促介入租約事件 「難道要寄去新加坡？」
【Emily】打鼓、跳民族舞、升國旗 400學生拍《少年中國說》MV賀國慶
【Emily】打鼓、跳民族舞、升國旗 400學生拍《少年中國說》MV賀國慶
【Emily】還押一年月底判刑 王逸戰：無期盼亦無怨悔
【Emily】還押一年月底判刑 王逸戰：無期盼亦無怨悔
【Emily】立會新餐廳試業 主席愛維他奶紅豆冰
【Emily】立會新餐廳試業 主席愛維他奶紅豆冰
【Emily】迪士尼增「特定高峰日」 成人票$759
【Emily】迪士尼增「特定高峰日」 成人票$759