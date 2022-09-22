精進公開信稱嚴正檢討 支援塌天秤死傷者家屬

遺孀許太：精進主席曾探訪 已做得很好

天秤意外距今兩周，精進母公司興聯集團網站近日上載一封由精進建築向員工發出題為「主席的話」的信件。信中提到精進承接工程項目20年，最遺憾是發生兩次致命工業意外，分別是「九龍灣郵政總部意外」及本月天秤意外。信件又稱，雖然意外原因尚在調查，公司已盡力協助及支援死傷者家屬得到合理賠償。

許太表示，精進主席和董事曾探訪，並提出慰問金和慰問品，又說可提供一切可行協助，昨亦有公司職員到訪，替她結算丈夫工資。她認為公司已做得很好，稱無人想意外發生，應理解公司困境。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，精進有為死傷者家屬籌集慰問金，善後工作已不錯。

員工聯署撐公司 稱有人落井下石

信中亦附有11封來自不同部門和工程項目員工的聯署信，表明支持公司。「IT & Supporting Team」在聯署信稱，事件後聽到很多流言蜚語，有人不懷好意、落井下石，導致坊間對公司有誤解。前日同屬興聯集團的先越高科亦有聯署，稱事後感受到何謂傳媒壓力、煽風點火、嘩眾取寵及扭曲事實，昨日網站已不見該聯署。

勞工處回覆本報查詢稱，針對全港設有塔式起重機的地盤的特別執法行動仍在進行，會盡快完成巡查，暫未發現有關天秤違規情况。至於意外調查進展，處方稱調查工作仍在進行，不宜提供資料。