扮衛署騙案趨嚴重 籲小心「+852」來電

歐家榮引述部分個案稱，有市民收到與「疫苗接種計劃查詢電話」號碼相同的來電，當中的預錄語音聲稱，當事人早前接種疫苗的登記資料有誤，故不能打第三針，繼而接駁至假冒內地執法人員以騙取資料；亦有騙徒透過WhatsApp向市民發信息，稱檢查到當事人的行程碼疑似為密切接觸者，要求加入騙徒的WhatsApp作核對。此外，騙徒亦會發電郵稱，當事人涉及新冠管制物品和郵寄物品等，並以衛生署真實查詢電話和地址，混合虛構人員姓名和編號詐騙。

他說，署方一般會致電確診者作個案追蹤，若市民沒有檢測或上報資料，署方不會有相關紀錄；若市民成為密切接觸者，會由職員提供患者相關資料以作確認；至於執法工作，包括持「紅碼」者進入指定處所或佩戴電子手環外出等，署方才會致電了解，市民理應獲悉自己有否違規。

歐家榮：人員不索敏感資料 有懷疑可電熱線

歐家榮提醒，衛生署聯絡市民時，職員會提供相關資料核實雙方身分，一般涉及流行病學調查和密切接觸者追蹤，不會要求市民提供任何敏感或財務相關資料，不會用預錄語音聯絡；如市民收到懷疑虛假電話，可致電1830 111核實獲授權人員身分，勿跟隨來電者任何指示。