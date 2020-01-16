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首7月956電騙六成扮官 假「中聯辦」呃婦6500萬

【明報專訊】根據警方數字，今年首7個月錄得956宗電話騙案，涉及騙款4.7億元，假冒官員電騙共569宗，佔整體個案近六成，損失約4.5億元，佔整體95%。警方過去一個月展開打擊電騙行動，其中單一最大宗個案涉及一名40歲女子，她報稱去年6月收到自稱中聯辦官員來電，指她涉及一宗發布新冠疫苗假資訊案件，要求她登入「中國人民檢察院」網站輸入銀行帳戶資料以示清白，並要求定期報告行蹤，之後又稱她牽涉商業罪案，10個月內要求轉帳6500萬元，至家人發現後才揭發，案中部分「假特務」和戶口持有人被捕。

指「發假資訊」索帳戶示清白 後稱涉商罪索款

警方表示，今年首7個月電話騙案共956宗，較去年同期588宗增逾六成，其中213宗屬假冒衛生署職員騙案，涉款約2.3億元（見另稿）。警方上月21日至本周日（18日）展開名為「高岸」的打擊電騙行動，先後拘捕173人，包括127男46女，介乎13至72歲，當中兩名是雙程證者。

被捕人包括銀行戶口持有人、假特務及找換店東主等，分別涉嫌以欺騙手段取得財產、串謀詐騙和洗黑錢等罪名，部分人有黑社會背景。警方稱是次行動偵破386宗電騙，包括295宗「假冒官員」及91宗「猜猜我是誰」騙案，涉及騙款約7.5億元，凍結約2300萬元犯罪得益，檢獲銀行文件、提款卡、電腦和手提電話等。

近期行動拘173人涉款7.5億 最小13歲

東九龍總區刑事總部高級警司鍾麗詒稱，年紀最小被捕人僅13歲，涉及「猜猜我是誰」詐騙手法，案中一名長者收到詐騙電話稱其子涉及打鬥案被捕，要求支付保釋金，當事人向兒子查證後報案，警方在交收款項地點拘捕該13歲中學男生。據警方調查所得，這男生被朋友招攬收取騙款，每次可獲1500至3000元回報。

至於被捕人若聲稱受騙成為「特務」可否構成免罪理由，鍾麗詒稱有待警方調查和索取法律意見才能判斷，包括當事人是否知情。她說近日調查發現有騙徒利用「6」或「9」字開首的電話號碼行騙，若市民有懷疑，可致電警方「防騙易」熱線18222查詢和舉報。

相關字詞﹕新冠疫情 電話騙案 假冒官員

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