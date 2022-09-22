陳國基：追究濫用免針紙者刑責 警半年破3案涉逾8000張 大狀：罪同製虛假文書

陳斥「無良西醫」助長病毒、妨礙復常

陳國基在facebook稱，部分無良西醫唯利是圖，為個人利益置社會利益於不顧，危害市民健康，亦間接妨礙香港經濟恢復正常，傷害全體市民。他續批評使用這些免針紙的市民令香港社會整體利益受損，表明已要求保安局從嚴跟進，追究其刑事責任。

疫苗可預防疾病科學委員會成員、家庭醫生林永和相信，接連拘捕行動可以儆效尤，讓醫生把關做得更好。他稱衛生署一直有就免針紙訂定指引，而隨着對疫苗認識增加，過往部分藥物過敏個案亦適合接種，少數如患癌、中風者，獲發免針紙亦有期限，如市民出於誤解不願打針，醫生應多解說。

衛署有發紙醫生紀錄 警翻診所紀錄查領紙者

對於要調查獲發免針紙者，林永和稱，免針紙本身無標明獲發原因及發出的醫生身分，但衛生署會有發出的醫生紀錄。至於警方在診所調查時有可能接觸到病人私隱，他認為如涉公眾利益亦要配合。

大律師陸偉雄稱，使用假免針紙以欺騙方式進入處所，與「呃保險、病假」相似，有可能觸犯行使虛假文書或串謀詐騙，刑責與製造虛假文書一樣，最高可囚14年。他稱診所內有病人紀錄，相信警方可追查到獲發免針紙者。

本報向警方及衛生署查詢如何跟進獲發免針紙個案，警方表示無補充，衛生署則稱可參閱醫衛局月初有關「提醒市民切勿使用不當取得的醫學豁免證明書」的新聞稿。

警方前晚到油麻地一診所「放蛇」，拘捕76歲醫生及3名女助手，涉3個月內發出2000張免針紙，涉嫌干犯串謀製造虛假文書罪；警方在診所及被捕男子住所檢獲共186萬元現金，診所單是前日便發出約193張免針紙，警方會翻查診所紀錄，調查領取免針紙的病人。

林哲玄、高永文、業界組織聯署譴責濫發

立法會醫療衛生界議員林哲玄，聯同行政會議成員高永文及西醫工會等10個醫衛界組織發表聲明，強烈譴責濫發免針紙行為，對有指醫生牽涉在內深感不安及關注，指該等行為嚴重背離醫護人員應有的道德和責任，犯事者不應擁有行醫資格。

政府今年2月實施疫苗通行證，分階段要求市民須接種疫苗或持免針紙才可進入餐廳等指明處所。今年3月，警方「放蛇」發現觀塘有診所醫生無診症及檢視病歷下收800元發出免針紙，拘捕診所負責人及一名護士，並追查涉案已離港醫生；當時報道指警方相信診所已簽發數百張豁免書。本月初警方到元朗一診所搜查，以製造虛假文書罪拘捕64歲蔡姓醫生，警方相信被捕人自8月起發出逾6000張免針紙，特首李家超當時稱，行使虛假文書者亦觸犯嚴重罪行，籲勿以身試法。

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