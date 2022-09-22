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猴痘風險群組 疫苗10．5可打

【明報專訊】本港至今錄得一宗猴痘輸入個案，衛生署昨日公布猴痘疫苗接種計劃細節，首批第三代天花疫苗（JYNNEOS）已運抵本港，4個高風險目標群組下月5日起可接種猴痘疫苗，包括曾作高風險性行為者，10月3日起接受電郵或電話預約，預計可為12萬人接種。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，猴痘疫苗可與其他疫苗相隔4周接種，包括新冠疫苗。

張竹君：與新冠疫苗可隔4周

衛生署轄下聯合科學委員會早前建議，以自願形式為確診個案的接觸者及高風險者安排接種猴痘疫苗。衛生署昨日公布，在計劃下高風險目標群組可自願接種猴痘疫苗，包括曾有高風險性行為，如有多名性伴侶、性工作者、過去12個月有性傳播感染史，以及負責照顧確診者的醫護人員、處理動物傳染痘病毒的實驗室人員和較高風險的照顧動物人員。

衛生署轄下6間社會衛生科診所下月5日起開放接種，九龍灣的綜合治療中心、兩間公立醫院的特別內科診所亦會提供接種服務，另設兩間分別位於油麻地和灣仔的指定猴痘疫苗接種中心。

至於醫護和實驗室工作人員，當局將提早於下周一（26日）起接種。醫管局總行政經理關慧敏昨說，由於猴痘具傳染性，醫護均採高規格處理確診個案，無具體數字有多少員工需接種。她補充，早前感染猴痘的男子情况穩定，已出院。

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