物理治療免轉介建議書出爐 未經診斷者有限制

物理治療師管理委員會回覆稱，未收到工作小組建議書。醫衛局則回覆，據本月初向立法會提交的文件，當方案漸見成熟，政府會提出修訂《輔助醫療業條例》，暫沒補充。

小組的物理治療業界代表昨日公布建議書內容摘要，當中建議就行使免轉介治療的治療師列出資歷要求，亦建議要求未經醫生診斷的求診者，在30天或10次免轉介療程後須取醫生轉介才能繼續，亦不能於6個月內就同一病患再接受免轉介治療（見表）。小組成員、香港物理治療師協會會長陳黃怡認為，治療師可作為市民於基層醫療的第一個接觸點，亦可教育市民正確姿勢和習慣。

須有2000小時臨牀經驗

治療師料近八成合資格

小組另一成員彭耀宗稱，目前全港有約4000名註冊物理治療師，其中約3100人（77.5%）有逾一年工作經驗，估計日後治療需求雖會增加，但研究顯示若提早求診可減少治療次數。他相信建議書能平衡各方疑慮，但明言與業界理想方案有落差，認為應由治療師臨牀決定求診者需接受多少次治療。

彭補充，上周四將建議書交予相關委員會主席，方案若獲通過，須再交予輔助醫療業管理局審批，亦須政府修例配合，相信明年「有啲眉目」；他亦透露業界日前已去信約見醫衛局長，冀詳細討論方案細節。

議員質疑工作時數要求不足

立法會醫衛界議員林哲玄對方案表示歡迎，惟憂2000小時等同醫生不足半年工作時數，質疑是否足夠讓年輕治療師能在無監督下安全評估病人，而不忽略危險病徵。林提到，公立醫院慣常安排治療師畢業後3年內在兩個部門工作，累積問症經驗，認為可參考。

林強調，應釐清免轉介治療的確實適用範圍，及確保治療師權責受規限，充分向病人解釋各種治療方案優劣，讓市民作知情決定（informed decision）。他補充，發展基層醫療的軸心是家庭醫生，其他醫療服務、甚至專科只是輔助。