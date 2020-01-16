大灣區GBA專題：黃偉綸：港爭加入RCEP 強化商貿往來

副財政司長黃偉綸表示，中國香港已與東盟10國簽署的自貿協定和投資協定，相信會提高港企在東盟的商機。同時，香港駐迪拜的經濟貿易辦事處也開始運作，進一步強化香港與中東地區的經貿關係。香港也正在爭取加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），相信加入RCEP不但有利於香港，也有助促進內地與其他RCEP成員之間的商貿往來。

此外，中證監支持把符合條件在港主要上市的海外企業證券，納入港股通合資格證券範圍。這不但提升有關證券在港股市場的流通量和估值，也會吸引更多高質外國公司來港上市。

金管局CMU升級 挺中外債券市場連接

香港金管局也會升級債務工具中央結算系統（CMU），把系統發展成為亞洲主要的國際中央證券託管平台，支持內地與國際債券市場之間的連通，也確保香港人民幣金融基建能夠有效支援長遠離岸人民幣市場發展。去年香港發行的綠色和可持續債券創新高，達到了570億美元，為了抓緊碳市場發展的機遇，香港也正在努力推動成為國際要求的資源碳市場，有助擴大綠色金融領域。

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