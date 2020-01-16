大灣區GBA專題：深圳市長：助港成超級聯繫人

覃偉中表示，截至2021年底，「深港通」累計交易金額41.9萬億元人民幣，「債券通」累計交易金額6.4萬億元人民幣，深圳跨境人民幣收付規模突破3萬億元。今年上半年，深圳金融業增加值增長8.9%；截至8月底，全市金融機構本外幣存款餘額12萬億元人民幣、按年增長10.6%。覃偉中指出，香港是國際金融中心和全球離岸人民幣業務樞紐，深圳則是中國重要的金融中心城市，兩地在推進金融對外開放上承擔着共同的使命、也面臨共同的機遇。

他認為香港「超級聯繫人」的作用，依託前海深港現代服務業合作區、河套深港科技創新合作區，聯手香港高水平打造跨境人民幣業務創新試驗平台、大灣區保險服務中心、大灣區債券平台、深港金融論壇等重要平台，發展科技金融、綠色金融、跨境金融等。另外，紫荊文化集團董事長毛超峰則表示，大灣區擁有眾多高新科技企業，文化與科技、旅遊、創意、互聯網等融合，湧現出形式多樣的新文化形態和文化產業業態。

美國制華 戴相龍稱影響短暫

中國人民銀行前行長戴相龍表示，美國對中國的壓制，對香港國際金融中心的建設影響短暫，並認為即使中美關係發展負面，也不會改變香港的國際化金融制度和地位，其他地方的上市公司，仍然會到香港上市。再者，他預測到2035年，人民幣將成為僅次於美元和歐元的第三大國際貨幣，香港離岸人民幣業務迅速發展，給香港提升國際金融中心地位又帶來一個新的巨大的推動力。

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