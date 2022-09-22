綠置居派表 售價低去年5% 錦柏苑3.75萬可上車 議員憂細單位續滯銷

下周四交表10．12截 下季攪珠

房委會昨稱，今日開始供公眾於指定網頁下載「綠置居2022」申請表，同時提供申請須知及3個項目的售樓資料簡介，有意購買單位的合資格綠表者，可於本月29日至10月12日遞交申請表，10月12日晚上7時截止申請。房委會會於第四季攪珠決定揀樓次序，明年第一季邀請合資格者揀樓。

涉3項目 高宏苑近油塘站錦柏苑近恆安站

3個屋苑中唯一位於市區的是高宏苑，毗鄰鯉魚門邨及油塘中心，附近有房委會「大本型」商場及港鐵油塘站，單位實用面積介乎185至489呎。單位模型圖顯示，高宏苑單位相對實用，惟部分約223呎的細單位設有27呎隔音露台，佔去整個單位逾一成空間，扣除隔音露台後實際面積或不足200呎。

至於錦柏苑則毗鄰欣安邨，鄰近屯馬線恆安站，實用面積介乎184至473呎。單位模型圖顯示，其中約470呎的單位開門見廁，設有一房，但內裏空間較寬敞，料可再間一房，容納大家庭。清濤苑毗鄰清河邨，實用面積介乎由277至447呎，根據單位模型圖，約228呎細單位客廳呈長方形，間隔四正，較實用。

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣稱，綠表申請者購買綠置居多為改善生活質素「搬大啲」，或考慮未來成家立室，較心儀大單位，他同時接獲不少北區街坊反映心儀清濤苑，故料大於200呎的中大型單位受家庭客歡迎。

梁文廣倡同區居民優先揀樓 增購買誘因

至於錦柏苑約百多呎的細單位，梁文廣說吸引力一般，料或再出現綠置居貨尾單位。梁建議政府應考慮優先讓同區居民挑選綠置居單位，以增加公屋居民購買綠置居誘因，同時增加大單位供應，以加快公屋流轉。

梁文廣又稱，房委會最終因應近半年樓價下跌，跟隨樓價調整下調綠置居售價做法合理，並盼未來資助房屋最終售價亦跟隨當時樓價而相應調整。公屋聯會則認為，油塘高宏苑及馬鞍山錦柏苑交通便利，較接近港鐵站，相信較多人申請。