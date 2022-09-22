事業初成控暴動 YouTuber易卓邦：人生規劃急煞停

法學畢業投身拍攝開設頻道

易卓邦2012年從英國回港，因高考成績優異而修讀法律，其後發現僅對法律哲學感興趣，亦抗拒文書工作，遂拿起相機拍片。他在2016年取得法律學位後，未能考上法學專業證書課程（PCLL），便投身攝製行業及成為YouTuber。其業務於2019年漸上軌道，20多歲的他本想為目標奮鬥，打算增聘人手及搬往較大工作室之際，計劃因本案擱置。

2019年11月晚上，易被指佩戴防毒面罩在加士居道參與暴動，遭警員以警棍制服。他憶述與20人被帶到警署時，沿途警員夾道辱罵，被捕者好像行紅地氈，震撼如「Walk of Shame（恥辱之行）」。他於踢保後半年再次被捕及控以暴動罪。

審訊自覺「幾乎九死一生」

今年初開審前，易不捨地售賣攝影器材及遷出工作室。雖然他在書本上熟悉法庭運作，但當以被告身分坐進犯人欄時則感陌生無奈，形容審訊不能完全反映歷史。隨着政治氣氛收緊及《港區國安法》實施，暴動定罪演繹廣闊，審訊時他自覺「幾乎九死一生」，說不能期望單靠法庭「落閘」，抵禦洪水般的政治影響。

稱坦然面對前路

易卓邦回想人生規劃被案件急煞停，不忿尚未在事業有所成就，恐怕三十而立之年身在獄中。他原本不打算售出相機，「如果無事就去旅行用，但𠵱家都係諗住賣」，苦笑說相機擺三年就不值錢。他又說，許多人情緒低落、彷彿滯留在2019年，他亦或會受困牢中，但香港人難以逃避，「有啲路好難行，咬緊牙關都會行得完」，決定坦然面對，努力過活。

明報記者 陳家怡

（反修例風暴）