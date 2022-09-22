港聞

港聞二

理大案7人暴動等罪成候判 義務急救脫罪 官：或為做好心撒馬利亞人

【明報專訊】2019年11月18日警方圍堵理大，6男2女包括YouTuber易卓邦涉油麻地暴動案昨日在區院裁決，7人被裁定暴動等罪成。法官練錦鴻稱，餘下任職清潔工人的被告向示威者提供急救，可被視為協助示威，亦可被解讀為「要做一個好心的撒馬利亞人，而非有心參與暴動」，由於疑點利益歸於被告，裁定他暴動罪名不成立，當庭釋放。罪成7人須還押至10月28日求情判刑，以待索取背景及勞教中心報告。

YouTuber易卓邦同罪成

8名被告為報稱女學生的張永尚（案發時19歲，下同）、女學生林阡晴（23歲）、學生廖康良（20歲）、公司經理李屏樂（61歲）、商人易卓邦（26歲）、無業的李家維（24歲）、清潔工人朱偉雄（42歲）及潘永杰（20歲）。同案認罪被告區海峰（21歲）正在還押，將於同日判刑；黃銘昊（16歲）亦已認罪，被判入勞教中心。

稱清潔工裝束異於示威者

官：未必有心參與暴動

練官在裁決時指出，當晚約千名示威者在加士居道附近的彌敦道聚集擲磚，發生暴動。罪脫的被告朱偉雄早前供稱他持急救證書，亦是民安隊成員，他當時以手勢示意管理人流。練官不接納辯方以人道原則及急救員作辯解，朱當時在現場提供急救可被視為協助示威，但亦可被解讀為到場「要做一個好心的撒馬利亞人」，他未必有心參與暴動，加上其衣服與示威者不同，只攜急救物資，口罩及眼罩則作防護裝備，故裁定朱無罪釋放。

另一罪成急救者

官指與示威者同穿黑衫

練官接納醫療輔助隊的林阡晴在場急救，但林穿黑衫，沒穿上識別作醫療人員的黃色背心，所攜背心僅屬道具。除了李屏樂外，林阡晴等6人的黑色衣著與示威者相似，且攜有過濾性口罩及更換衣物等，其中易卓邦背包內的護目罩特別用保鮮紙綑邊；張永尚和潘永杰的手套各驗出有機溶劑及有汽油氣味；李家維被喝停時走避不及遭制服。練官認為他們有備而來，令示威者感到人多勢眾，對抗警方，加上該6人在現場附近被制服，故裁定他們暴動罪成。

練官續稱，廖康良被捕時攜帶手槌並企圖破壞，裁定他管有攻擊性武器或工具意圖作非法用途罪成。而李屏樂則身於衝突風眼多時，他混入貌似記者群之中並被搜出雷射筆，意圖以雷射光損警方士氣，助長示威者氣燄，被裁定暴動罪及在公眾地方管有攻擊性武器罪成。

【案件編號：DCCC 636/20】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 暴動罪 義務急救員 油麻地 理大救援戰

上 / 下一篇新聞

陳國基：追究濫用免針紙者刑責 警半年破3案涉逾8000張 大狀：罪同製虛假文書
陳國基：追究濫用免針紙者刑責 警半年破3案涉逾8000張 大狀：罪同製虛假文書
首7月956電騙六成扮官 假「中聯辦」呃婦6500萬
首7月956電騙六成扮官 假「中聯辦」呃婦6500萬
扮衛署騙案趨嚴重 籲小心「+852」來電
扮衛署騙案趨嚴重 籲小心「+852」來電
精進公開信稱嚴正檢討 支援塌天秤死傷者家屬
精進公開信稱嚴正檢討 支援塌天秤死傷者家屬
亂過路審91日 上訴庭斥官控辯浪費資源 原審與辯方「疊聲」口角 曾下令聞「句號」方准發言
亂過路審91日 上訴庭斥官控辯浪費資源 原審與辯方「疊聲」口角 曾下令聞「句號」方准發言
兩青年姦14歲女囚9年 事主3年不敢回家
兩青年姦14歲女囚9年 事主3年不敢回家
鄭海泉安息禮 政商高層扶靈
鄭海泉安息禮 政商高層扶靈
高登發帖稱炸解放軍營控煽惑 青年：純譁眾取寵
高登發帖稱炸解放軍營控煽惑 青年：純譁眾取寵
女警分娩亡今裁決 家屬哭訴切子宮如「推落懸崖」
女警分娩亡今裁決 家屬哭訴切子宮如「推落懸崖」
物理治療免轉介建議書出爐 未經診斷者有限制
物理治療免轉介建議書出爐 未經診斷者有限制
猴痘風險群組 疫苗10．5可打
猴痘風險群組 疫苗10．5可打
事業初成控暴動 YouTuber易卓邦：人生規劃急煞停
事業初成控暴動 YouTuber易卓邦：人生規劃急煞停
平安夜「和你sing」 地盤工襲警罪成 官：警被撞到飛起
平安夜「和你sing」 地盤工襲警罪成 官：警被撞到飛起
綠置居派表 售價低去年5% 錦柏苑3.75萬可上車 議員憂細單位續滯銷
綠置居派表 售價低去年5% 錦柏苑3.75萬可上車 議員憂細單位續滯銷
荃灣過渡房動土 料明年第三季入伙
荃灣過渡房動土 料明年第三季入伙
東龍洲快艇燒沉1死 兩非法入境者獲救
東龍洲快艇燒沉1死 兩非法入境者獲救
客貨車撞斃單車七旬翁 司機涉危駕被捕
客貨車撞斃單車七旬翁 司機涉危駕被捕
新樓買家涉賄代理求回贈
新樓買家涉賄代理求回贈
大灣區GBA專題：李家超：港會加強人幣國際化角色
大灣區GBA專題：李家超：港會加強人幣國際化角色
大灣區GBA專題：深圳市長：助港成超級聯繫人
大灣區GBA專題：深圳市長：助港成超級聯繫人
大灣區GBA專題：黃偉綸：港爭加入RCEP 強化商貿往來
大灣區GBA專題：黃偉綸：港爭加入RCEP 強化商貿往來
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】「澳牛」進駐城大農場 1月有鮮奶、雪糕賣
【Emily】「澳牛」進駐城大農場 1月有鮮奶、雪糕賣
【Emily】網民撐喵坊 一人一「紙包盒信」寄謝展寰 促介入租約事件 「難道要寄去新加坡？」
【Emily】網民撐喵坊 一人一「紙包盒信」寄謝展寰 促介入租約事件 「難道要寄去新加坡？」
【Emily】打鼓、跳民族舞、升國旗 400學生拍《少年中國說》MV賀國慶
【Emily】打鼓、跳民族舞、升國旗 400學生拍《少年中國說》MV賀國慶
【Emily】還押一年月底判刑 王逸戰：無期盼亦無怨悔
【Emily】還押一年月底判刑 王逸戰：無期盼亦無怨悔
【Emily】立會新餐廳試業 主席愛維他奶紅豆冰
【Emily】立會新餐廳試業 主席愛維他奶紅豆冰
【Emily】迪士尼增「特定高峰日」 成人票$759
【Emily】迪士尼增「特定高峰日」 成人票$759