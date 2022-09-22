理大案7人暴動等罪成候判 義務急救脫罪 官：或為做好心撒馬利亞人

YouTuber易卓邦同罪成

8名被告為報稱女學生的張永尚（案發時19歲，下同）、女學生林阡晴（23歲）、學生廖康良（20歲）、公司經理李屏樂（61歲）、商人易卓邦（26歲）、無業的李家維（24歲）、清潔工人朱偉雄（42歲）及潘永杰（20歲）。同案認罪被告區海峰（21歲）正在還押，將於同日判刑；黃銘昊（16歲）亦已認罪，被判入勞教中心。

稱清潔工裝束異於示威者

官：未必有心參與暴動

練官在裁決時指出，當晚約千名示威者在加士居道附近的彌敦道聚集擲磚，發生暴動。罪脫的被告朱偉雄早前供稱他持急救證書，亦是民安隊成員，他當時以手勢示意管理人流。練官不接納辯方以人道原則及急救員作辯解，朱當時在現場提供急救可被視為協助示威，但亦可被解讀為到場「要做一個好心的撒馬利亞人」，他未必有心參與暴動，加上其衣服與示威者不同，只攜急救物資，口罩及眼罩則作防護裝備，故裁定朱無罪釋放。

另一罪成急救者

官指與示威者同穿黑衫

練官接納醫療輔助隊的林阡晴在場急救，但林穿黑衫，沒穿上識別作醫療人員的黃色背心，所攜背心僅屬道具。除了李屏樂外，林阡晴等6人的黑色衣著與示威者相似，且攜有過濾性口罩及更換衣物等，其中易卓邦背包內的護目罩特別用保鮮紙綑邊；張永尚和潘永杰的手套各驗出有機溶劑及有汽油氣味；李家維被喝停時走避不及遭制服。練官認為他們有備而來，令示威者感到人多勢眾，對抗警方，加上該6人在現場附近被制服，故裁定他們暴動罪成。

練官續稱，廖康良被捕時攜帶手槌並企圖破壞，裁定他管有攻擊性武器或工具意圖作非法用途罪成。而李屏樂則身於衝突風眼多時，他混入貌似記者群之中並被搜出雷射筆，意圖以雷射光損警方士氣，助長示威者氣燄，被裁定暴動罪及在公眾地方管有攻擊性武器罪成。

【案件編號：DCCC 636/20】

明報記者

（反修例風暴）