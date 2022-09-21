李家超：政策支持回收業 喵坊：僅獲告知有地招標

科技園稱予適當寬限期遷廠

喵坊：認知租址能營運6年以上

喵坊昨晚回應科技園，稱上周與科技園開會時，兩名創辦人已清楚表述，2018年承租時「認知相關租址能夠維持至少營運6年以上」，喵坊指「遺憾地」，科技園現時把喵坊上周提出的說法否定，也無正面回應喵坊提出的問題。

李家超昨於行會會議前見記者回應喵方事件，稱政府政策支持回收業，故主動聯絡喵坊，而目前環保園有不同設施支援環保業；同時指土地問題備受關注，需於支持不同行業間平衡他們的發展，同時在現有情况下盡量提供協助。

環保署回覆稱已聯絡喵坊負責人了解，正提供適切協助，包括聯絡科技園公司。

嘆柴灣地「全行爭」難中標

葉文琪表示，周一接獲環保署職員來電，告知政府將有3幅專供回收業使用的短期租約地公開招標，惟署方未有提供額外優惠或其他協助。3幅地分別位於長洲、昂船洲及柴灣，葉指早有留意上述用地，惟長洲用地交通不便，昂船洲地面積太細，均不適合設廠；至於柴灣用地，他形容地理位置優越，「全行都會爭」，無信心能中標。

葉質疑政府無決心幫助喵坊，反之接獲不少熱心人士包括商界主動接洽幫忙。他表明喵坊不會坐以待斃，將持續與科技園商討寬限搬遷期。香港公平貿易聯盟總幹事張一心憂慮，失去喵坊會進一步減低市民回收意欲，「政府都不幫手，好像走回頭路，即使經常宣傳，但行為、步伐不一致，令人無所適從」；她稱樂見特首回應事件，認為政府提供數幅地供申請搬遷是好事。