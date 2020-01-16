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警海綿彈射記者 監警：訓斥內容無關指控 有警濫用職權被口頭警告 梅達明指警告「已很嚴重」

【明報專訊】2019年11月反修例事件期間，時任商業電台記者採訪時被防暴警察從後射海綿彈擊中，投訴警察課上月稱調查結果屬「無法證實」，監警會亦已通過調查結果。涉事警員事後曾遭警方「訓斥」，監警會秘書長梅達明昨日稱，曾要求警方提供訓斥內容，已獲悉涉事警員遭訓斥的原因和決定，形容「訓斥與案件指控並無任何關係」，而訓斥屬警務處決定，故不便透露詳情。

記者稱覆核 保安局：沒補充

梅達明昨日在監警會公開會議後表示，已就商台記者的投訴反覆觀看涉事片段，重申一切以證據為依歸，處理案件屬公平公正，並非主觀判斷。對於當事人質疑調查結果與事實不符，他指根據機制，投訴人可在30天內提出要求覆核，因此不便透露案件其他詳情。商台前記者鄭先生表示，昨接獲投訴警察課電話聯絡，已向對方表明會就投訴結果提出覆核，澄清警方對他的不實指控。

保安局長鄧炳強前年出任警務處長時，曾回應稱涉事警員已被訓斥，並認同投訴的記者是盡忠職守。他前日再次回應，指訓斥代表事件中有改善空間，不代表涉事警員「必定是錯」，需尊重投訴警察課及監警會的結論。

本報昨就梅達明說法向保安局查詢，保安局回覆查詢指沒有其他補充，周一會見傳媒時已回應事件；至於梅的說法，局方着記者向當事人查詢。

618須匯報投訴兩成傳媒提出

32警3隊被訓諭

另外，梅達明透露，反修例事件至今有138宗投訴、共206個指控由傳媒工作者提出，佔全部須匯報投訴約22%，而其中134宗、共192個指控的調查已由監警會通過，包括12項獲證明屬實、22項無法證實、37項並無過錯、120項無法追查或撤回指控，及1項未經舉報獲證明屬實。

監警會指出，全部618宗屬須匯報投訴中，586宗投訴警察課已提交調查報告，當中566宗的報告已獲監警會通過，至今共32名警員和3隊警員被訓諭，兩名警員被口頭警告。近日通過3宗列作證明實屬的個案，有投訴人2019年9月涉參與暴動被捕，身上被搜出伸縮警棍等，而高級警員在投訴人不在場下搜車，因濫用職權被口頭警告。被問口頭警告會否太輕微，梅認為警告已很嚴重，不便評論警方決定，又解釋涉事投訴人其後被法庭判守行為18個月，涉事警員只是無跟足程序。

用記者身分證擋直播鏡頭

警收警告毋須「留底」

其餘兩宗包括：2020年初「立場新聞」一名記者，先後在金鐘被搜身及拍攝一名女子被截查時，其手機直播分別被警員用該記者的身分證及被警長用手阻擋，兩人因行為不當遭口頭警告和訓諭；2019年尾一名記者在始創中心拍攝示威者被捕情况，被警員要求離開時，拍攝到數名警員無展示警員編號，該隊警員涉疏忽職守被口頭訓諭。3宗個案所有涉事警員的罰則均毋須在其分區檔案中記錄。

相關字詞﹕監警會 反修例事件

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