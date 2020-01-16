提新證據促召死因研訊 高院10‧31裁決 南丫海難家屬：10年無答案點move on ?

稱政府前期積極處理

蒐證責任現落在家屬

申請人為死者梁家杰的胞姊梁淑玲，以及另外兩名家屬趙炳全和徐志盛。梁淑玲在庭外表示，相信香港人不會忘記南丫海難，惟家屬爭取近10年都找不到真相，感覺徬徨無助。梁形容10年來經歷「無限次希望、無限次失望」，政府前期積極處理事件，定期與家屬會面，現時蒐證的責任落在家屬身上，「開始去到淡然嘅情况，心愈來愈灰」。趙炳全則指，入稟法庭幾乎是最後一步，寄望判決能帶來真正釋懷。

指船廠口供與新證人矛盾

申請人昨由大律師譚俊傑代表；答辯人死因裁判官持中立態度。申請方甫開庭表示，南丫四號在不足兩分鐘內沉沒，造成39死92傷，其中一名9歲女童在生日遇難，可謂悲劇。申請方指，事件經過運房局內部調查及委員會聆訊檢視，律政司亦提出檢控，惟警方近期與新證人錄口供，部分供辭與監督建船的財利船廠版本有矛盾，反映財利船廠的說法可能有誤。申請方要求召開死因研訊，待死因庭審視新證據。

3港九小輪高層拒錄口供 冀傳召

當年委員會聆訊揭露，南丫四號撞船後迅速沉沒原因之一，是船尾舵機房與油箱房之間的艙壁通道無裝水密門，與圖則不符。申請方表示，海事處應該每年檢查船一次，「1994至2012年間，這麼多次年檢，為何無人發現水密門消失？」申請方引述專家表示，有艙口防水圍板比標準要求低40毫米，而且船頭一塊金屬片疑被拆去，可能加快沉沒過程，令遇難者失去逃脫時機。申請方冀死因研訊釐清疑問，解釋死者遇難情况。

申請方承認，一旦展開死因研訊，部分證據和委員會聆訊會有重疊之處，但指委員會聆訊的建議沒有觸及其他持份者，包括財利船廠及管理「海泰號」的港九小輪。申請方提及，3名港九小輪高層拒絕與警方錄口供，惟死因庭有更廣泛權力，可傳召涉事者作供，拼湊事件全貌。

申請方又指，雖然今次只有3名家屬入稟，但獲另外23名家屬聯署支持，如果獲准展開死因研訊，希望涵蓋其他遇難者。

【案件編號：HCMP 773/22】