科技園德企默克簽協議 「共育」數碼醫療初創

科技園公司轉化研發所高級總監劉思雅稱，科技園會物色現行參與「生物醫藥科技培育計劃」（Incu-Bio）的初創企業加入是次計劃。她表示，參與Incu-Bio的初創，本身須符合一系列要求，包括申請加入時成立不多於兩年，每間初創可獲高達600萬元援助，當中400萬元財政補貼用於研發、銷售及市場策劃，200萬元則作申請認證用途，並可使用共享實驗室。

默克香港：助參與科企建國際網絡

協議訂明至少有5間企業參與，余文慧稱歡迎更多公司參與，他們會協助參與者建立國際網絡，以助其技術方案物色合適市場，該公司在全球多處均設創新中心，包括美國矽谷、德國、上海及廣州；若默克認為當中有方案符合需求，會考慮投資。余說，明白不能只透過公司內部發掘新技術，故在港首設共同培育計劃，冀在外部吸納新科研成果。

翻查資料，科技園公司亦分別與金域醫學（KingMed）及英國阿斯利康藥廠推出同類計劃，前者專注於診斷平台和體外診斷（IVD）開發，後者則以腫瘤科相關技術初創為對象。