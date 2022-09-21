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科技園德企默克簽協議 「共育」數碼醫療初創

【明報專訊】科技園公司與德國科學與科技公司默克（Merck）昨午簽署合作協議，推行「共同培育計劃」（Co-incubation），為期3年，針對「數碼醫療」範疇物色合適「科技園培育公司」（incubatees）參與該計劃，涉及數碼療法、可穿戴式電子設備和人工智能研發藥物等範圍。默克香港董事總經理余文慧稱，盼從公司以外吸納新科研成果。

科技園公司轉化研發所高級總監劉思雅稱，科技園會物色現行參與「生物醫藥科技培育計劃」（Incu-Bio）的初創企業加入是次計劃。她表示，參與Incu-Bio的初創，本身須符合一系列要求，包括申請加入時成立不多於兩年，每間初創可獲高達600萬元援助，當中400萬元財政補貼用於研發、銷售及市場策劃，200萬元則作申請認證用途，並可使用共享實驗室。

默克香港：助參與科企建國際網絡

協議訂明至少有5間企業參與，余文慧稱歡迎更多公司參與，他們會協助參與者建立國際網絡，以助其技術方案物色合適市場，該公司在全球多處均設創新中心，包括美國矽谷、德國、上海及廣州；若默克認為當中有方案符合需求，會考慮投資。余說，明白不能只透過公司內部發掘新技術，故在港首設共同培育計劃，冀在外部吸納新科研成果。

翻查資料，科技園公司亦分別與金域醫學（KingMed）及英國阿斯利康藥廠推出同類計劃，前者專注於診斷平台和體外診斷（IVD）開發，後者則以腫瘤科相關技術初創為對象。

相關字詞﹕金域醫學 阿斯利康藥廠 生物醫藥科技培育計劃 共同培育計劃 默克藥廠（Merck） 創科線

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