為5000元淋燒烤店主腐液 少年認罪囚8年

求情稱友慫恿下吸毒欠債

被告黎子聰（現年17歲）承認去年3月20日在九龍城賈炳達道一間燒烤店外淋潑腐液，意圖使KHAMSONG ADISORN身體受嚴重傷害。

辯方求情時透露，被告自6歲患過度活躍症，曾在職業訓練局修讀電機工程課程，其後輟學，案發時任職運輸業兼職工；被告無毒癮，但曾在朋友慫恿下吸食可卡因，亦因吸毒及酒癮欠下債務，故干犯本案。

辯方稱被告天真亦觸腐液

官：毁事主人生「咎由自取」

辯方形容被告天真、愚蠢，甚至在首次淋潑液體時無開封膠樽，未能灑出腐液，隨後才開封並潑液；被告亦不慎接觸腐液，需做手術，反而事主不需手術治理。

控方案情指出，案發晚上7時，44歲事主在案發的燒烤店工作，被告頭戴黑色鴨嘴帽及口罩、手持白色膠樽突然出現，並向事主淋潑膠樽內的液體三四下。事主隨即感腹部刺痛，腹部一截衣服出現直徑20厘米的孔洞，送院治理，被告逃去。

警方在附近檢到一個有腐蝕痕迹的錢包，在內發現被告的身分證，3月23日上門拘捕被告。被告在警誡會面中承認，因欠債1.2萬元，受他人指使行事，對方聲稱事後給予5000元報酬，但他最終無收到。

涉案腐液濃度逾80%，事主驗傷發現，面部、右上肢、腹部、左大腿、右腿共約14%面積燒傷，痛楚影響睡眠，需服止痛藥，亦經常回想事件。

【案件編號：HCCC 67/22】