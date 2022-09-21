女囚犯夏天須穿長褲 鍾雪瑩撤覆核挑戰

被問衣著政策 懲教着上網參閱

本報向懲教署查詢現時女性在囚者夏季須否穿長褲、署方有否計劃更改衣著政策等，署方回覆稱，有關在囚者的衣著安排「可參閱相關網址」。根據懲教署網站，署方提供的冬季及夏季囚衣各有不同，以「保障在囚人士的健康」。

邵家臻：近年聞署方蒐意見

有囚友稱短褲「好快有得著」

邵家臻接受查詢時表示，女囚友須在夏季穿長褲的問題一直存在，有女囚友曾投訴天氣炎熱時穿長褲很辛苦，來月經時加倍不適，甚至出現身體毛病。邵續說，近年聽聞署方有研究製作女裝短褲，曾向女囚友蒐集意見，亦有囚友向他稱「好快有得著（短褲）」，但現時女囚友仍是穿長褲，亦不清楚署方會否改變政策。

原告人鍾雪瑩去年在入稟狀指出，懲教署長去年5月頒令，所有還押或在囚者由冬季服裝改為夏季服裝，男性夏季服裝是短褲，但女性仍舊穿冬季長褲。原告人質疑是差別對待兩性在囚者，構成性別歧視，亦令她承受長汗疹等健康問題。

【案件編號：HCAL 1094/21】