美商會促入境檢疫全撤 倡推廣兩制優勢 保法治建商界信心

回應習近平「四點希望」

促訂復常路線 指「3+4」絕對不足

美國商會在建議書的引言引述國家主席習近平的七一講話，並就習近平的「四點希望」提出建議。美國商會強調，倘香港欲保持國際金融中心地位，政府必須盡快制訂清晰、透明、以科學為本的復常路線圖，回應國際商界關注，以重新吸引人才和企業，並應為群眾活動和出入境規定訂立明確的復常指標。美國商會認為，與國際接軌是經濟增長的前提，也是重新吸引人才來港的關鍵，冀港府考慮撤銷所有入境檢疫措施。建議書特別指出，目前「3+4」檢疫安排絕對不足以讓香港重拾國際商貿樞紐和旅遊中心的地位。

就吸引人才和對外推廣，美國商會提出多項建議，包括檢視優秀人才入境計劃的「綜合計分制」，以吸引更多畢業不久、工作經驗較少的外地人才來港，亦建議擴充政府新聞處職能至推廣香港的「品牌大使」。美國商會強調，一國兩制是香港賴以成功的要素，認為應推廣香港在「兩制」下的優勢，例如監管制度和金融、貿易及物流服務等。

民建聯促0+7 冀政府聚焦3範疇

另外，民建聯、新思維及多名「單頭」議員昨日與李家超會面，討論《施政報告》，其中民建聯期望政府聚焦三大範疇，包括推動社會從疫情復常、招商引資吸引人才及加強與東盟國家合作。民建聯主席李慧琼希望政府盡快落實「0+7」，同時爭取早日落實「逆向隔離」及與內地通關，並期望政府交代復常時間表及路線圖。

針對吸引人才，民建聯亦建議調整優秀人才計劃的評分標準，進一步擴闊人才清單，並容許循該計劃來港人士的子女在本地學校就讀。民建聯又指，本港個別重點產業缺乏專才，建議政府容許相關產業的外地專才，可享有與永久居民同等的置業稅務待遇。