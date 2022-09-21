黃柳權：稱港現移民潮不是很恰當 近3年人口淨移出 學者：小學縮班勞工減少已見問題

翻查政府統計處的人口數據，未計算出生及死亡人數，至2019年年中，本港淨移入人口為5200，連同持單程證移入的4.44萬人，即有近5萬人移入本港；到今年年中，淨移出人口為11.32萬，若計及1.83萬單程證移入人數，仍有9.5萬香港居民淨移出，連續3年呈淨移出（見表）。與此同時，本港在2019年中至2022年中，出生人數由5.33萬減至3.51萬，同期死亡人數則由4.76萬增至6.16萬，令本港近年整體人口減少。

黃柳權昨日稱，從政府統計處公布的數據，香港人口減少的原因眾多，而在不計算單程證的因素下，本港在過去多年均錄得人口淨移出，「所以說香港現在出現移民潮，這樣的形容並不是很恰當」。

葉兆輝：淨移出人數確比以往多

葉兆輝認為，各人對「移民潮」無共通定義，但從數字上，近年人口淨移出的數字的確比以往多，當中涉及新冠疫情、持單程證來港人數減少等因素仍有待研究，惟人口移出所引起的問題，例如是小學縮班等，都有數據可見，亦是政府以至社會需面對的。他補充，人口遷移不止是數字，人口移出移入的質素變化，亦會影響香港未來發展。

黃指「港國安法後大陸化」危言聳聽

另外，黃柳權昨日也提到，《港區國安法》與其他國家的國安法無分別，又指有人稱香港實施國安法後變得愈來愈「大陸化」或「內地化」，他認為說法是危言聳聽，也帶有政治偏見。另一港澳辦副主任王靈桂則稱，「一國兩制、港人治港、高度自治」是中國共產黨民主理念重要體現，「中央去年完善香港選舉制度後舉行的3場選舉都彰顯廣泛代表、政治包容和均衡參與」。