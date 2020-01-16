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大灣區GBA專題：港園區暫作隔離設施 2024完工目標不變

【明報專訊】河套地區發展延宕多年，香港與深圳兩地政府2017年1月簽署《關於港深推進落馬洲河套地區共同發展的合作備忘錄》，同意在落馬洲河套地區建設港深創新及科技園（以下簡稱創科園）、在深圳河北側的毗鄰地區發展深圳科創園區，成為「一區兩園」的深港科技創新合作區。

2021年初，立法會財委會撥款325億元，支持創科園相關基建工程、第一批次發展（共8座樓宇）的費用和創科園有限公司的早期營運開支。根據計劃，創科園將會分兩期發展，每期再分3個批次，共建築67座樓宇。第一期共31座在河套地區西面，提供約54萬平方米總樓面面積；而第二期共36座在東面，總樓面面積約66萬平方米。逾半面積會作科研用途，其他部分會用作創新斗室（科研人員的工作室和居住場所）、訪客住所、商業及配套等設施。

「逆向隔離」初步選址河套區 影響未知

今年7月13日，創科局長孫東書面回應立法會議員周文港提問河套建設進展稱，創科園公司已透過公開招標，於2021年展開首3座樓宇的詳細設計及地基工程，但在抗擊第五波新冠疫情時，除上述3座樓宇外，其餘大部分河套用地已用作應急醫院和社區隔離設施，由中央援建，提供約1萬個牀位。

孫東稱，特區政府正積極研究可行方案，讓有關用地早日還原創科發展用途，以期對創科園發展的影響減至最低。目前創科園公司仍是目標2024年底起分階段落成第一批次發展的8座樓宇。不過，特首李家超本月初公布，廣東、深圳政府支持港府提出的「逆向隔離」建議，初步選址落馬洲河套區作試點。現時「逆向隔離」細則仍未公布，未知會否對創科園用地發展進度造成進一步影響。

孫東：本屆政府任期內實現

孫東本月10日出席一個活動致辭時稱，政府要以大局觀、長遠觀、整體觀出發，敢於突破傳統思維和固有觀念束縛，想方設法讓河套地區的港深創科園盡早投入運營，據他理解，本屆政府任期內就要實現。

（灣區版一周年）

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