大灣區GBA專題：南向北向比例 科學園深圳分園未限 12月底落成 11港企進駐福田臨時辦公室

明報記者 沈燕媚

河套深港科技創新合作區分為兩部分，包括由福田保稅區和皇崗口岸片區組成的深圳園區，面積3.02平方公里，以及香港落馬洲的港深創科園，面積0.87平方公里。由於港深創科園最快要到2024年才有樓宇建成（見另稿），香港科技園公司將在深圳園區做「二房東」，讓部分有興趣到大灣區發展的機構先行在深圳落戶。2021年9月，時任特首林鄭月娥就此與深圳簽署合作框架協議。

港深園區運作一致 非「深做市場港做科創」

在福田保稅區，科學院深圳分園的建設工程如火如荼，佔地逾3萬平方米，由兩幢6層樓宇組成，為企業提供辦公室、實驗室、會議及展覽場地等，預計12月建成。莫偉軒說，科學園的港、深兩地園區在設計上是一體化服務，除因應兩地法律法規有所調整外，運作幾乎完全一致，並非「深圳園區主力做內地市場，香港園區做本地科創」的簡單理解。

莫偉軒表示，將支持香港和世界的初創企業「北上」開發內地市場，以核心科研領域為主，同時會吸引內地科技企業「南下」到香港，或經香港進入國際市場，即「引進來，走出去」。他說，暫時無為南向或北向企業設比例，預期首階段以北上拓展市場、相對小規模的港企為主，南下的企業相對規模大，數量上「預期會少一點」，但「長遠而言不會差太遠，希望比例會拉平均些」。

逾百企業有意接洽 主要港企

他透露，目前有意與科學園接洽的企業不少於100間，涉及大數據、人工智能等六大企業類型，主要是港企。內地企業「南下」方面，除可對接來自香港、歐美、亞太等國際市場，7月至今試行中的「大灣區IPO連線」，初步有10多間內地公司有興趣了解來港上市。「大灣區IPO連線」由香港科技園聯合香港投資推廣署主辦，為孕育大灣區下一批獨角獸企業而設，並獲港交所為戰略伙伴，提供包括IPO專題系列講座，以及支援合資格大灣區科創企業與資本市場接軌。

香港和內地近年面對疫情和地緣政治挑戰，莫偉軒說，相信無論順境、逆境都有不同機遇，「疫情下傳統行業受壓，但創科和數碼科技向前行至少5至8年，新藥測試加快了，最重要是窮則變、變則通。當下半導體等國際技術引進變難，反過來自主研發的速度加快」。

「人才是科技的核心，否則難以為繼。」莫偉軒說，科學園亦將設立「大灣區創科飛躍學院」及「大灣區創科快線」，前者主要為區內培育創科人才，後者除為企業做投資配對、市場資源對接等，也會提供落地政策諮詢、當地生活協助等。此外，科學園還將與香港多間大學的大灣區內地分校建立培育網絡，孕育人才和初創企業。

除科學園深圳分園外，在河套合作區的深圳園區，60萬平方米的科研空間已投入使用，目前已有逾150個高端科研項目正推動落地，包括香港5間大學的10多個優質科研項目，如城大福田研究院的高時空分辨環境桌面型電子顯微鏡、中大深港創新研究院醫療機器人一站式研發與測試基地等。另有24個港澳創業團隊逾300人進駐孵化加速平台，已產生知識產權專利203項。

此外，今年7月首個由深港雙方共同制定的「聯合政策包」正式落地，保障企業可同時獲得兩地優惠，其中提到支持簡化科研樣本、實驗試劑的出入境，推動合作區內深港數據資源共享等。

（灣區版一周年）