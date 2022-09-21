Lunch哥控藐視法庭 申呈報告證患自閉症認錯人

【明報專訊】外號「Lunch哥」的學生李國永涉於前年8月一宗死因聆訊期間，辱罵聆訊證人，他和一名退休女保安早前被控藐視法庭，案件原定昨日於高等法院開審。李國永的代表律師申請呈遞精神科報告及醫生轉介信，證明李有自閉症、過度活躍症及聽力問題，導致他「認錯人」及做出當時的行為；律政司質疑報告與案無關。法官陳慶偉下令押後審訊，並會排期指示聆訊，以決定是否接納新增證物。
排期聆訊是否接納新證物
答辯人依次為李國永（18歲）、賴瑞英（65歲）。代表李國永的大律師伍頴珊，昨天申請呈遞由精神科醫生何美怡撰寫的精神科報告，證明李國永有自閉症及過度活躍症，可以解釋他案發時的行為。
轉介信由伊利沙伯醫院耳鼻喉科的醫生撰寫，證明李國永有聽力問題，未能聽清楚死因聆訊內容，冀法庭押後審訊，給予時間安排專家證人作供。
律政司質疑遲交報告不公
律政司一方則反對將報告及轉介信呈堂，質疑法庭一早訂下開審日期，答辯方亦在去年9月提及其精神狀况，卻至昨天才新增精神科報告，對律政司不公；又認為報告依賴李國永向醫生憶述案發經過，未能證明李的症狀與犯案意圖有關。
伍頴珊則解釋，報告與李國永的罪責相關，能解釋他為何「認錯人」，且無意騷擾證人，並重申昨天才取得該份報告，已立即交予律政司及法庭。