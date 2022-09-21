Lunch哥控藐視法庭 申呈報告證患自閉症認錯人

排期聆訊是否接納新證物

答辯人依次為李國永（18歲）、賴瑞英（65歲）。代表李國永的大律師伍頴珊，昨天申請呈遞由精神科醫生何美怡撰寫的精神科報告，證明李國永有自閉症及過度活躍症，可以解釋他案發時的行為。

轉介信由伊利沙伯醫院耳鼻喉科的醫生撰寫，證明李國永有聽力問題，未能聽清楚死因聆訊內容，冀法庭押後審訊，給予時間安排專家證人作供。

律政司質疑遲交報告不公

律政司一方則反對將報告及轉介信呈堂，質疑法庭一早訂下開審日期，答辯方亦在去年9月提及其精神狀况，卻至昨天才新增精神科報告，對律政司不公；又認為報告依賴李國永向醫生憶述案發經過，未能證明李的症狀與犯案意圖有關。

伍頴珊則解釋，報告與李國永的罪責相關，能解釋他為何「認錯人」，且無意騷擾證人，並重申昨天才取得該份報告，已立即交予律政司及法庭。

【案件編號：HCMP 2254/20】

（反修例風暴）