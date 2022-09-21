圍理大3人認暴動押後判刑 辯方呈錯案例 官：想跣我？

辯方稱湊熱鬧 官質疑為何認罪

3名被告為廚師陳子謙（27歲）、侍應朱盛軒（28歲）及殯儀管理職員郭曉泰（33歲），須繼續還押。

辯方早前呈上書面陳辭，提到被告朱盛軒僅在場湊熱鬧，郭曉泰則於彌敦道下車不久被捕，法官昨質疑兩人為何認罪。辯方解釋，二人選擇逗留，而朱更接過他人派發的物資，藉此鼓勵他人暴動；當辯方欲解釋郭身上物資來源時，遭法官斥「又係人哋派呀？簡直係侮辱本席嘅智慧」。

辯稱非同類案最重

官駁汽油彈似落雨致警退

對於辯方稱本案並非同類案件中最為嚴重，而本案損失約10萬元，法官駁斥，本案涉及過千人聚集，示威者在一小時內向警投擲逾250枚汽油彈，「好似落雨咁」，致警方彈藥不足需後退，猶如戰場，反問「香港有史以來，邊一次事件係咁？」法官又說，當時全港市民無法上班上學，店舖無法做生意，整條街道全毁等，損失不計其數。

官：有法官指同日另案量刑過低

辯方最後表示，希望法庭採納較低3年多的量刑起點，法官稱，最近包括另一區院法官王詩麗在內的法官，均認為法官林偉權處理同日暴動案採納的量刑起點過低。法官又表示，辯方呈上的暴動案例，曾被上訴庭指有錯，質疑「定係你想跣我？」辯方重申並無此意。

【案件編號：DCCC 751/20】

（反修例風暴）