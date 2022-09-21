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圍理大片段見在現場 羅健熙否認非法集結 同案有被告曾認往聲援學生

【明報專訊】2019年11月18日警方圍堵理大期間，多人前往尖沙嘴聲援學生時被捕。民主黨主席羅健熙等10人被控在科學館廣場一帶干犯非法集結等罪，案件昨日在區院開審，民主黨前主席劉慧卿等人到庭旁聽。其中4人開審前改認參與非法集結罪，羅健熙與另3人否認控罪受審。控方案情指出，有片段顯示身穿白衫的羅健熙曾到現場，有被告警誡下承認打算去理大聲援學生。案件押後明續。

不認罪的被告包括南區前區議員羅健熙（案發時36歲，下同）、無業的陳重誼（70歲）及小學教師莫德惠（38歲）同否認參與非法集結罪；記者鄧卓儒（26歲）則否認管有物品意圖損壞財產罪及在公眾地方管有攻擊性武器罪。

控方：羅健熙站封鎖線前

控方開案陳辭指出，案發早上8時許，逾百名示威者在科學館廣場和警方對峙，有人築傘陣要求警方釋放理大內的人。警方在華懋廣場外拘捕135人，包括羅健熙、陳重誼及莫德惠。有片段顯示，羅身處現場及站在封鎖線前；他被捕時穿白衫和深色長褲，揹背囊，但他沒有在警誡下作招認證供。

陳重誼在警誡下表示，他聞到胡椒噴霧才戴上口罩，他極度擔心之下跟隨年輕人的示威隊伍。莫德惠說打算到理大聲援學生，但警察舉黑旗後不足兩分鐘已包圍他，「我哋根本無路走，跟住我就畀人拉咗」。

一被告稱採訪 受僱台灣傳媒

控方：非香港註冊 沒出示記者證

控方續稱，穿黃色記者背心的鄧卓儒在小巷被捕，他在警誡下承認管有身上雷射筆及配備刀具的多用途工具，亦被搜出7條索帶。鄧自稱受僱於台灣公共電視台，並在尖東採訪，但控方稱該電視台非香港註冊媒體，鄧沒出示記者證，只有採訪證明書，他沒合理辯解攜有涉案物品。

另外兩名被告包括無業的譚浩鳴（22歲）和擬認罪的裝修工人賴俊雄（21歲），因隔離未能到庭，押後答辯。餘下4人即時裝設計師陳子朗（21歲）、學生林綺雯（17歲）和郭惠玲（19歲），及地盤工人溫欣（21歲）承認非法集結罪。除了溫欣，3人分別涉管有適合作非法用途的工具罪及管有物品意圖損壞財產罪獲准存檔法庭。

4被告認罪 餘下兩未到庭押後

同意案情稱，上述4人均於現場一帶被捕，搜出防毒面具和生理鹽水等。溫欣於警誡下承認以「和理非」方式聲援理大「手足」，他知悉集會屬非法後撤退，惟途中遭截獲。陳子朗、林綺雯、郭惠玲分別另被搜出士巴拿、鋼絲及膠索帶。

【案件編號：DCCC 650/20等】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 科學館 民主黨 羅健熙 參與非法集結罪 理大救援戰

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