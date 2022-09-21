英領館外口琴奏《榮光》 男子涉煽動被捕

前晚約8時許，一名男子在英國駐港總領事館對面吹奏口琴，演奏英國國歌《God Save the Queen》及《願榮光歸香港》等歌曲，引來不少市民圍觀及和應。至約9時，男子被警方截查及帶上警車。警方昨表示，前晚9時30分，一名43歲姓彭本地男子，在中區法院道一號附近涉嫌作出具煽動意圖的行為，違反《刑事罪行條例》第9條被捕，現正被扣留調查。

驅離領館市民 警曾遭職員阻止

警方：與領館一直保持溝通

另外，有警員當日一度在領事館門外的石級上要求市民離開，被職員阻止。警方回覆查詢時表示，為確保公眾安全及公共秩序，就相關悼念活動與英國駐香港總領事館職員保持溝通，並在有需要時提供協助，以確保領事館外公眾範圍的活動順利及安全進行。英國駐港總領事館前晚表示，留意到警方正回應事件，應向香港警方查詢。

一名軍裝警員前日於市民悼念期間，踏上領事館門外的石級，並要求市民離開，「請你哋離開，行啦行啦」，有領事館職員隨即阻止，並說「呢度係領事館」；警員一度稱「咁我哋（返）行人路啦」，惟職員稱該停車場出口位置仍屬領事館範圍。現場有女督察隨後向領事館職員解釋，警方擔心現場過度擁擠，引起傳播病毒風險，故前來監察情况。職員回應稱，過去多日亦有大量市民到場悼念，未見有問題出現，對警方行動感驚訝，又說領事館方面會維持秩序。

國際特赦組織表示，事件反應港府再次使用殖民地的「煽動」罪令批評聲音噤聲，稱吹奏口琴無罪，認為港府應停止打壓表達自由。