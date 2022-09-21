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風波後推網上見助養童 宣明會盼增捐款透明度

【明報專訊】宣明會去年捲入助養兒童風波，助養人數減少。宣明會推出5個新項目，包括年度報告解釋捐款去向、推出受助兒童網上資料庫以及網上視像探訪團等。宣明會總幹事馮丹媚稱，助養風波後已反思，冀以新項目拉近與助養者距離。揭發「助養風波」的助養人認為，新項目有勝於無，惟未解質疑，「如對方不是你助養的，視像見面有什麼意思？」。

有人終止助養 總幹事稱已反思

去年底有宣明會助養兒童計劃的助養人透過IG聯絡到助養約10年的阿爾巴尼亞兒童，惟兒童「又煙又酒又跑車」，對方更稱不知道助養計劃，當時宣明會解釋捐款會用於改善社區，未必直接給予兒童。馮丹媚稱，事件對宣明會有影響，有人因而終止助養；同時疫情令助養人減少，有人因失業暫停助養。被問及事件後減少多少助養人，馮稱要待本年底年報公布。翻查宣明會2021年年報，捐款收入由2019年約9.34億元減至去年約7.94億元。

宣明會推出5個新項目，冀增加捐款透明度及加強與公眾溝通，包括年度報告新增一頁摘要解釋捐款去向；以及明年新增助養學堂，以講座及工作坊讓助養人認識計劃的社區工作，再透過電郵解答疑問。宣明會會拓展本地項目，推出物資支援計劃援助本地基層兒童。

將拓展本地項目 援助基層兒童

宣明會明年將推出一站式網上資料庫，助養人登入後可瀏覽助養兒童資訊，資料定期更新，包括兒童照片、周年進度報告、兒童回信等，助養人亦可了解宣明會當地的社區工作重點和進度。當地宣明會職員及義工會探訪受助兒童，確保回信能表達兒童的意思。

另外，疫下助養人未能外訪，宣明會轉辦一年4次網上探訪團，今年6月首辦印尼網上探訪團，有逾百助養人參與，觀看當地受助家庭和計劃義工的視像分享，其中10人能與助養的兒童視像見面45分鐘。馮丹媚表示，視像名額數日已滿，惟當地網絡配套不佳，受助兒童要親訪當地宣明會辦事處進行視像，時間亦較難配合，因此名額有限。

指未解決問題 吹哨助養人：有勝於無

馮丹媚又稱，宣明會一直採取助養社區的模式，過去不少人以為捐款會全數落至兒童手上屬溝通問題，惟疫下問題加劇，她稱助養風波後已反思，冀捉緊機會推出新項目加強與助養人溝通，減少誤解。今年宣明會的助養兒童單張上，新增「助社區‧童成長」標語，宣明會營運總監張詠芬表示，望兒童可脫貧自立，如無教育及醫療等配套，獲捐款亦得物無所用。

揭發「助養風波」的助養人羅先生向本報表示，不少助養人原意非為社區建設，而是助養一名兒童成長，惟參與計劃時宣明會未向他清楚解釋捐款用途，受助兒童亦不時來信，他自行聯絡後才知對方不認識自己，感覺受騙。他反問，如捐款不是到受助兒童手上，對方不是自己助養的兒童，視像見面有何意義。他認為宣明會未解決問題，額外措施雖可增助養計劃的透明度，但只屬有勝於無。

相關字詞﹕助養 宣明會

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