涉「洪宴」後瞞行蹤 茶行太子女控8罪 律師代表申押後 官稱罪成可判囚着親出庭

被告王詩雅（37歲）被票控1項「沒有遵從獲授權人員提供資料的要求」罪及7項「明知而向獲授權人員或衛生主任提供任何在要項上屬虛假的資料」罪。

涉沒提供安心出行紀錄

7度向張竹君等人供假資料

8項票控分別指她在2022年1月5日至12日間，沒有向一名獲授權人員提供2021年12月15日至30日的安心出行紀錄，以及7度向衛生主任張竹君及4名獲授權人員提供虛假資料，即今年1月3日灣仔Reserva Ibérica Tapas Bar & Restaurant、翌日「日本牛氣涮涮鍋」的資料（見表）；違反599D章《預防及控制疾病（披露資料）》規例。根據規例，定罪可判罰款1萬元及監禁6個月。

辯方在庭上表示，由於被告早前更換律師，辯方上周五（16日）才收到53份文件，故申請押後5周，以翻閱文件及向被告索取指示。控方反對，稱辯方早前以同樣理由申請押後，希望只押後3周。

暫委裁判官余焯文批准申請，並向辯方表示，涉及傳票控罪的被告有權委聘律師代表出庭，但建議被告最好親自出庭，因本案一經定罪或需判監，屆時需要額外發拘捕令。

食環署向洪門宴6客發7罰款通知

翻查資料，港區人大代表洪為民於今年1月3日在灣仔灣景中心的西班牙餐廳Reserva Ibérica Tapas Bar & Restaurant舉辦生日派對，派對同月6日曝光，翌日，賓客之一的37歲王詩雅驗出初步陽性，其後確診。衛生防護中心傳染病處主任張竹君1月10日表示，曾反覆查詢37歲女子的行蹤，又稱若有人隱瞞、講大話，會循法律途徑跟進。

截至今年4月，食環署稱今年1月3日晚有人於灣仔一間餐飲處所宴會疑違反法例，向6名顧客發7張定額罰款通知書，其中4張涉無用「安心出行」、3張違反佩戴口罩規定。

【案件編號：KCS 17696-17702/22】

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676