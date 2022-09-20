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2022年9月20日星期二
港聞二
袁國勇倡逐步撤社交距離措施 與3學者撰文指6月起疫情第六波 殺傷力減成風土病
指通關復常是港活力「求存之戰」 張炳良：盼施政報告展抗疫終局路線
6086宗本地感染近一月最低 醫管局：入院趨降
何栢良倡食肆鬆綁 檢討疫苗通範圍
體育專員：渣馬宣布取消前 曾詢2月維園檔期
逾半直資加費 疫下新高 直資議會：主因資助增幅小 或有學生流失考慮
202全日制幼園加費 較去年多114間
2500元學生津貼今可申 官校推電子交表
賀創校30年 科大推NFT籌款
東鐵過海後 荃灣線繁忙時間客跌17％ 觀塘線跌10％ 港鐵：反映有助分流
鄧炳強談射記者投訴 「遭訓斥不代表有錯」
陳朗昇被控阻差 憂礙赴牛津
指審裁組警司偏頗 停職警申覆核促擱紀律聆訊
接替陳茂波 陳國基任資審會主席
中大醫院餵奶調錯B 衛署命4周內交報告
政府通知有短租地 喵坊：等於從頭再來
迪園匯演添手語 聽障同樂萬聖節
3人涉電騙6長者63萬元 疑另涉68案
指女警分娩亡非因妊娠毒血 醫局專家：料現羊水栓塞
姦12歲自閉女童 大專生罪成候判
哭訴「搶我老公」 兩女街頭互襲同被捕
胡英明履新首外訪 廉署：說好香港故事
延誤檢控3年 兩男塗鴉警總緩刑 官：倘當年起訴或判更生中心
控反恐例被告提訊 鐵甲威龍押送特勤警巡邏
索償指警催淚彈燒屋 醫生申分案審訊被拒
失業率跌至4.1% 李兆波料數月內穿4 再低需寬檢
慶生宴與鄰枱爭執 揮刀群鬥4傷拘兩人
志記向團體贈木 覓地重建「已有心水」
大灣區GBA專題：專門服務港人 面向具潛力成長型企業 前海夢工場北區開園 創業空間增兩倍
大灣區GBA專題：疫情影響進駐量 港味活力街區仍在招商
大灣區GBA專題：服務港企加速器公司：不打造小香港 助港人融入
大灣區GBA專題：交通樞紐將直駁香港
大灣區GBA專題：前海擴區一年推多項政策
尊子漫畫
【Emily】任勞方委員3屆共6年 勞顧會11月改選 鄧家彪「讓賢」
【Emily】清代「畫琺瑯」 中大文物館免費展出
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【Emily】培養尊重私隱 私隱署辦小學生短片賽
【Emily】中國作家殘雪獲花蹤文學獎
【Emily】鄧炳強遊中大拍片 返應林堂嘆唔同晒
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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袁國勇倡逐步撤社交距離措施 與3學者撰文指6月起疫情第六波 殺傷力減成風土病
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