大灣區GBA專題：前海擴區一年推多項政策

與港推18措施 支持風投創投

在金融開放方面，前海近日聯合香港財庫局發布18條措施，支持前海風投創投發展，包括推進香港LPF（香港有限合伙基金）與前海QFLP（合格境外有限合伙人）規則銜接等；「三個首批」金融創新落地，包括首批本外幣合一銀行帳戶試點、首批跨國公司本外幣一體化資金池業務試點及大灣區「跨境理財通」。前海深港國際金融城已有200家金融機構簽約進駐，三成為港資、外資機構。

在法律事務對外開放方面，首批21名港澳律師獲發大灣區執業證，前海深港國際法務區宣布啟用，引入中國（深圳）知識產權保護中心等122家機構，7家粵港澳聯營律師事務所落戶前海。同時，港澳專業人士備案執業範圍已擴大至16類，如稅務師及導遊備案執業等。稅務師過去要通過執業資格試，現已改為執業登記，取消執業天數、持股比例等限制。

營商環境方面，「前海港澳e站通」提供「註冊易」、「辦稅易」等223項服務，本月起更提供前海營業執照在港打印服務，令港企「足不出港」，也能一站式辦理前海政務服務。

（灣區版一周年）