大灣區GBA專題：服務港企加速器公司：不打造小香港 助港人融入

辦公室注「港風」 助港青盡快適應

Bays work由前海香港商會副會長鄭思怡成立，在夢工場北區的辦公室佔了兩層單位，面積約3600平方米，主要服務建築經濟、數字內容創造領域的初創團隊，重點面向港人港企，目前已進駐Bays work的6家企業中，有4家是港企。

雖然辦公空間設計注入「港風」，但Vincent稱，他提供的幫助還是要讓港青盡快適應，在前海第一站了解和政府打交道的流程，之後去別的城市也能通行；如果只想在「小香港」上班，那麼完全沒必要離開香港，「來到內地還是看中內地市場，不可能指望內地都變成香港」。

他舉例，試過帶香港客戶到銀行辦理業務，因為服務慢而被抱怨，「他可能覺得銀行也是我們能掌控的，但內地客戶他就了解銀行的速度，還會覺得你陪他去很貼心。這就是兩地文化和思維的不同」。

港青愛「抱團」 籲不要圈子太窄

為了促進兩地青年交往，前海和Bays work不時舉辦活動，例如早前的「雲賞月 港味中秋」、再憶港產片露營活動等，不過Vincent留意到港人關注度並不高，「香港人還是喜歡跟香港人抱團，雖然是人之常情，但這不能成為你的全部」。他建議北上港青應放開戒備，不要圈子太窄，「要嘗試更融入其他部分，例如和我們玩玩飛盤、露露營。普通話講不好，那就多講幾次，我們也努力去聽懂粵語」。

（灣區版一周年）