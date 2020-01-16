大灣區GBA專題：疫情影響進駐量 港味活力街區仍在招商

進駐「增速可能沒那麼快」

記者採訪當日所見，北區人流較少，除了試業中的咖啡店，其餘空置舖位貼上各類具有香港元素的貼紙。「港味活力街區」計劃重點引入潮流零售、港式美食等，集食、住、遊、娛、購為一體。展開招商工作至今，園區堅持以滿足港人創業、具香港元素為優先招商條件。有園區租戶表示，其實每周都有人過來看舖位，不過要滿足上述條件，不是想進駐便能進駐。

在堅持為港人港企服務的同時，疫情以來兩地封關對夢工場也帶來了挑戰。前海夢工場相關人士表示，過去與港府、機構的對接和交流由線下改為線上，只有個別項目如科學園、數碼港的團隊仍然親身北上。疫情對進駐夢工場的港青和企業數量上「肯定有影響」、「增速可能沒有那麼快」，但強調整體趨勢「往上走」。

該人士透露，2019年廣東省政府印發《關於加強港澳青年創新創業基地建設的實施方案》，要求珠三角9市各建立最少一個基地，目前省政府帶頭成立的創業基地就有12個，單是深圳包括前海夢工場在內也有兩個，「很多地方，市級層面的，像福田區、龍華區都在做，這種情况下，我們總量還是在往上走」。

（灣區版一周年）