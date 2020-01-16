大灣區GBA專題：專門服務港人 面向具潛力成長型企業 前海夢工場北區開園 創業空間增兩倍

【系列三之二】

「最大的感覺是辦公空間變大了！」專做機器視覺技術研發的百邁技術，今年5月搬入新園區大樓。百邁技術由內地青年周飛在香港科技大學讀書期間與香港同學創辦，2017年在前海青年創新創業大賽中奪冠，進駐夢工場中區，可謂在夢工場「土生土長」，由最初的7人團隊，做到現時近200人規模。百邁技術實驗室負責人李竹純說，公司初期租下約50平方米的房間，後來團隊愈做愈大，空間緊張，「旁邊企業退租，我們就租下，最後變成這邊一間、那邊一間，非常分散。一張桌還要兩個人擠」，現時終可「升呢」，在北區租下一整棟辦公樓，「現在搬過來方便多了，研發團隊也有寬鬆環境做開發了」。

中區「起步區」2014啟用 北區定位「加速區」

深港青年夢工場分為北、中、南三區，最早的中區2014年啟用，定位「圓夢起步區」，重點面向初創型企業，面積4.7萬平方米；新開的北區定位為「圓夢加速區」，主要面向成長好、創新強、發展佳、潛力大和具有良好社會效應的「成長型企業」。北區面積約9.2萬平方米，可容納200家成長型企業，令目前整個夢工場產業空間擴展至13.9萬平方米。

重點建「四中心一街區」

四大港青專屬服務板塊

夢工場北區坐落於前海核心區域桂灣夢海大道，在功能佈局上，旨在實現港人港企規模化集聚發展，引入企業類、機構類、平台類優質項目，重點打造「四中心一街區」。其中，「產業集聚中心」引入金融科技、電子商務、專業服務、諮詢服務、信息科技領域的創新加速企業；「創業加速中心」引入具備較強創新創業資源整合能力及港資項目引進能力的加速器機構（加速器指協助企業壯大發展的服務機構，類似於「孵化器」之於初創企業）；「成果轉化中心」引入高校平台，重點面向香港元素豐富的實驗室、工程中心、研究中心及創新創業平台等；「文化體驗中心」是前海首個配建的公益文化設施大樓，引入國際化、具創意的體驗內容；「港味活力街區」則有意打造一個「港味」潮玩主題美食城和青年社群居住區。

同時，為針對服務港人，園區亦打造四大港青專屬服務板塊，包括港企無憂服務、雙城生活服務、跨境人才關懷及港青社群文化，以協助港企與港青盡快融入內地。目前，夢工場北區已進駐包括香港亞諦加速器、香港大學-前海智慧交通研究院、大灣區3C智能製造轉換基地等5個港資孵化機構，以及21間企業，當中13家為港企。

累計培育338個港團隊

企業：創業氛圍濃厚

據前海公布的數字，夢工場自2014年開園以來，已培育累計610個創業團隊，包括338個香港團隊。前海為創業團隊提供租金補貼、創業補貼及提供人才住房等各類優惠措施，18至45周歲具有中國國籍的港澳永久居民或赴港澳定居的內地居民（已注銷內地戶籍）均可受惠。前海夢工場事務部有關負責人對本報稱，支持港澳青年在前海發展的專項政策在7月屆滿，前海管理局正加快推動新政出台，讓中區和北區的創業團隊享受政策紅利。

百邁技術市場總監周瑞紅表示，進駐夢工場最強烈的感受是創業氛圍濃厚，因早期入駐都是小公司，年輕人十分有拼勁，周末、夜晚都會加班，園方在疫情期間更有租金減半的優惠。百邁現時企業有十多名香港員工，周稱從過去接收的實習生來看，港生在語言表達等綜合能力較內地生優勝，「就算文化背景不同，我們也彼此交流，互相尊重理解，畢竟不同環境成長」，希望未來多招香港的研發、管理和銷售人才。

8月動工 南區可納50成熟型企業

中區及北區並非夢工場的全部，今年8月動工的南區將定位「圓夢示範區」，重點面向行業細分龍頭、隱形冠軍（在某一領域領先但知名度低的中小企業）等成熟型企業，佔地面積2.1萬平方米，建成後可容納50間成熟型企業。南區預計2025年竣工交付，建成後將聯同中區及北區，構成香港青年創新創業完整的「圓夢體系」。

明報記者

（灣區版一周年）